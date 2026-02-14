◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子デュアルモーグル 準々決勝(大会9日目/現地14日)

冨郄日向子選手は準々決勝で敗退。レース後、この日の滑りや今大会を振り返りました。

現地11日の女子モーグルでは4位入賞を果たしていた冨郄選手。この日のデュアルモーグルは1回戦、2回戦と勝ち上がり、迎えた準々決勝では今大会女子モーグル金メダリストのエリザベス・レムリー選手(アメリカ)と激突しました。

格上の選手を相手にした冨郄選手は、第1エアの着地に失敗しコースを外れます。その後は最後まで滑りきりましたが、途中棄権という結果で敗退となりました。

レース後、「スピードが速い方の選手ではないので、デュアルモーグルは苦手意識があった」と明かす冨郄選手。「(今大会の)オリンピックはこれで最後なので思い切って攻めきって滑ろうと思った。その結果オーバースピードで入ってコースアウトしてしまった。(最後まで)通したかったが攻めきる姿勢は見せられた」と振り返りました。

モーグルを4位で終えた後にたくさんの応援メッセージをもらったといい、「結果としてはベスト8で終わってしまったが、かっこいい滑りは見せられた。応援が力になった」とエールを送ってくれた人々に感謝します。

2度目の五輪の舞台を終え、「緊張したまま終わってしまった前回大会と比べ、練習してきたことは出せた」と胸を張った冨郄選手。「メダルには届かなかったが、楽しくていいオリンピックになった」と充実した様子を見せました。