春トレンドを先取り♡ 金川紗耶がまとう【肌見せ×花柄】の上品ワンピコーデ

今年の春はトレンドを取り入れつつ、上品なデザインで可愛く見られたい！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、花柄×肌見せでいつも以上のシャレみを出せる「春ワンピコーデ」をご紹介します。絶対盛れる最強ワンピの着こなし術、ぜひチェックして♡

チュール、フリル、花柄、キラキラ……。女子会は自分の“好き！”なメロいデザインを詰め込んで、思いっきりおしゃれできる日♡ 1枚で盛れる映えワンピをまとって、可愛いを満喫しよッ♪

Cordinate シャレみ花柄×肌見せデザイン

レオパード柄風の花柄でこなれ上品コーデが完成

今から着られる春ワンピは、トレンドのレオパード柄に見えるけど、実は花柄で強すぎないのがポイント。

さりげない胸元の肌見せがヘルシーな色気を演出しつつ、シャーリングのボディコンシャスなデザインで、スタイルもよく見える♪ 絶対盛れる最強ワンピ♡

カッティングチュールワンピース 18,920円／LILY BROWN カチューシャ 1,430円、リング 1,980円／ともにアネモネ（サンポークリエイト）ソックス／スタイリスト私物

撮影／花盛友里 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／𠮷粼沙世子（io）モデル／⾦川紗耶（本誌専属）文／本田理恵