シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔが１４日、東京・北の丸公園の日本武道館で単独公演「Ｒａｙ ｏｆ Ｗａｔｅｒ」を行い、１３日との２日間で１万７０００人を魅了した。

３年ぶり２度目となった音楽の聖地。スモークが焚（た）かれたセンターステージに登場すると、待ちわびた観客の大歓声がこだました。

こだわり抜いた演出で「Ｓｗａｍｐ」では初めてダンサーと共演し、自身も華麗なダンスを披露。「Ｗａｔｅｒｐｒｏｏｆ」では、光線や水柱が交錯する美しい世界観を表現した。３月４日リリースの新曲「Ｔｈｅ Ｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｕｓ」や「Ｆｌｙ Ｈｉｇｈ」「Ａｎｙｔｉｍｅ Ａｎｙｗｈｅｒｅ」など、約２時間で全２１曲を届けた。

圧巻のパフォーマンスを届けたｍｉｌｅｔは「今日は新しいｍｉｌｅｔの姿を見せたくて、このステージを作ってみました」構成の裏側を明かした。前日に発表した９月１２日の千葉公演（森のホール２１）から全国ホールツアー（１７都市１９公演）の開催を報告すると、観客からは大歓声。「ぜひ見に来てほしい。来られないよって方は、いつでも音楽で心はつながっていると思うので、（私の音楽を）聴いてください」と呼びかけた。

「終わりたくないな」と名残惜しそうにする一場面も。最後に「時々大笑いして、時々泣いて生きていきましょう。そしてまた会いましょう」と語ると「Ａｇａｉｎ ａｎｄ Ａｇａｉｎ」を歌唱し、幕を閉じた。