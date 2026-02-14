◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート （１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、合計２８０・０６点で銀メダル。２２年北京五輪に続く団体とのダブルメダルで、フィギュアの日本勢最多の通算４個目のメダル獲得となった。初出場の佐藤駿（ともに２２）＝エームサービス・明大＝が合計２７４・９０点でＳＰから大逆転の銅メダル。日本勢男子は３大会連続でのダブル表彰台となった。優勝候補のマリニン（米国）はまさかの８位に終わった。

やることはやったと、鍵山は瞳の奥で語っていた。フリー１７６・９９点は、自己ベストから３０点以上も低い。ただ、今季初めて実戦で高難度の４回転フリップに挑み、混戦を勝ち抜き、五輪２大会連続の銀メダルを首にかけた。「４回転フリップを含め挑戦という形で戦い抜けたことに未練はない」。４年前より背負うものは増えても、攻めた。

ＳＰ２位から出たフリーは、イタリアオペラの傑作「トゥーランドット」。好みの青で、金の装飾がされた五輪仕様の新衣装で滑り出した。フリップを含むジャンプにミスが出たが、０６年トリノ五輪の女子で優勝した荒川静香を彷彿（ほうふつ）とさせる「イナバウアー」に観衆は酔いしれた。父・正和コーチ（５４）の「全部転んでもいいから、最後まで戦ってくればそれでいい」の言葉を胸に舞った４分間。悔しさは当然あるが「よく頑張ったのかな」と自らを認めてあげた。

日本男子のエースとして、王者マリニンに抗（あらが）うべく高難度の４回転ジャンプ習得に傾倒した昨季。本来、スピンやスケーティングが得意な自分を徐々に見失った。昨日できたことが、急にできなくなる。「もう、跳び方が分からないんだ」と、こぼしたこともあった。シーズンイン前に、父と４回転ジャンプを２種類に絞ることを決断。代わりに「演技構成点で満点を目指そう」と、武器を最大限に磨いてきた。

団体ＳＰでは唯一、ステップで満点を獲得。勝負の舞台で自分らしさを取り戻した。そして「守るものはない」と投入を決めた４回転フリップ。挑戦者の気持ちも忘れていなかった。

ジュニア時代から切磋琢磨（せっさたくま）してきた佐藤とのダブルメダル。盟友と表彰台で並び「すごくうれしかった」と破顔した。日本男子としては３大会連続で、個人でも日本勢初の２大会連続ダブルメダル。通算４個は日本フィギュア最多を更新し、エースの重責を果たした。「まだまだ強くなれると実感した。フリーは（佐藤）駿に負けてばかりなので、もっともっと力をつけて頑張りたい」。３月は世界選手権を控える。また挑戦が始まる。（大谷 翔太）