¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¡¢¥ß¥é¥Î¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÃæ´ÖÁí³ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï150ËüËç¤Î¤¦¤Á127ËüËç°Ê¾å¤¬Çä¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã¶¥µ»¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿»³³Ù¥¹¥¡¼¤Ï´°Çä¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤¬94¡ó¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤¬90¡ó¤ÎÈÎÇäÎ¨¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÈ¿¥°Ñ¤Î¥Ð¥ë¥Ë¥¨ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡Ö´ÑµÒÆ°°÷¤ÏÈó¾ï¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢Àª¤¬¡Ê¹¥Ä´¤Ë¡Ë¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶ÑÆþ¾ìÎ¨¤Ï85¡ó¡£¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼ÃË»Ò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ë¥ß¥ª¤¬94.5¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢É¹¾å¶¥µ»¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Î¥ß¥é¥Î¤Ï90¡ó¤À¤Ã¤¿¡£