◇2軍練習試合 阪神0―6中日（2026年2月14日 具志川）

阪神は14日、中日との練習試合で6―0と敗れた。計16安打の猛攻に対し、攻撃陣はわずか4安打に封じ込められた。昨秋に野手転向した西純矢外野手（24）は7回2死無走者で左前打をマーク。今年の実戦初打席で初安打を放った11日の紅白戦に続き、2試合連続安打となった。

――先発の茨木は3回4失点

「打たれてるのはストレートだよな。だからまあ良かったんじゃない。順調に今来てるところで、やっぱり課題のストレートの力強さというかキレというか精度。これを上げていかなきゃいけないっていうのが茨木にとっては出たんでね。全体的には悪くないんだよ。そういうところをしっかりまたレベルを上げていけばいい。彼にとってはキャンプ中盤になってもう一つストレートの課題というのが出て良かったと思うよ」

――門別はゼロで抑えた

「まあ結果ゼロに抑えてるんで悪くはないんだろうけど。本来の門別の良い時に比べるとまだまだ。彼もそうよ！去年の秋季キャンプからずっとストレートの力っていうか…そういうところを課題にしてやってたんだよね。そういうところではまだまだそこそこっちゅうところじゃない？そこそこというかゼロで抑える。もっとも門別の場合は圧倒的なところが欲しいよね」

――町田が復帰した

「故障者やったので復帰したというだけ。これから実戦に入って結果出していかなあかんわね」

――西純が2試合連続安打

「西純矢ぐらいだよ。うちのバッターで。ドラゴンズはやっぱストレートを狙ってストレートを確実に。（中日は）16安打や。こっちは4本やろ？4倍打たれとるわけ。4倍ストレートに対してスイングが強いわけ。こっちのあれはもうストレートが弱い、スイングが…この前センター前打ったのも純矢や。今日も純矢はストレートを、最後はサードゴロやったけど、ある程度ストレートに狙ってきっちり今日も1本打ちよるやん。そういうところが他の具志川に来たやつにしても全く物足りない。全く。物足りないじゃすまんよ。全く」

――西純はしっかりと毎試合一本出せる

「やっぱり純粋にストレートをしっかり打ち返そうというさ。この前の紅白戦も含めて、そういうところできっちり打ち返しよるやん。他のやつはストレート狙ったってどん詰まりやんみんな。そんだけの話よ。力がないだけ。練習試合言うたってこれ評価やからね？そういうことやん。ただ1軍のレギュラークラスやったら練習試合と言われる調整っていう感じでもいいけど。そのために具志川に来てんだから。なんかちょっとね。そういうのがないと全然」

――西純は結果を積み重ねるのが自信になる

「まあまだまだそれは経験ね。守備も走塁も含めていろんなことをやっていかなきゃいけないけど。やっぱりがむしゃらさは出てるよな。そう思うやろ？思わない？見てて？他のやつと比べて純矢のほうがましやなって思わない？」