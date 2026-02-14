ENHYPEN、ファンとコンセプトシネマ鑑賞 日本の映画館で約1000人と交流「とても幸せな気分」
【モデルプレス＝2026/02/14】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）が2月14日、都内で開催された「ENHYPEN 7th Mini Album『THE SIN : VANISH』‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’」に出席。日本の映画館で約1000人のファンと交流した。
【写真】「えぐい可愛い」HYBE先輩後輩の貴重な2ショット
本イベントは、ENHYPENの7th Mini Album『THE SIN : VANISH』発売を記念して開催。第1部と第2部合計で、抽選で選ばれた約1000人のENGENE（＝ファン）が集まった。
同アルバムは、人間とヴァンパイアが共存する世界で愛のためにタブー（禁忌）を破って逃避する恋人の物語。この日のイベントでは、メンバーとENGENEがともに『THE SIN : VANISH』のコンセプトシネマをスクリーンで鑑賞することとなっており、NI-KIは「今回の映像は、愛のためにタブーを破って逃避する恋人のストーリーを描いた映像になっています。僕たちと一緒に逃避する過程を没入感たっぷりに鑑賞できます」と解説した。
鑑賞を終えた感想を聞かれたJUNGWOW（ジョンウォン）は「僕、本当にポップコーンの匂いが大好きなんですが、ここでENGENEの皆さんと一緒に見られて本当に幸せ。久しぶりにENGENEの皆さんも近くで見ることができて、とても幸せな気分」とコメント。また、SUNOO（ソヌ）は「ENGENEの皆さんが声を出したり歓声を上げたりすると思っていたんですが、本当に静かに皆さん見ていただいて」と笑いを誘いつつ、「とてもエチケットが素晴らしいなと思いました」と日本にいるENGENEを称賛した。
映像内での逃避シーンについては、HEESEUNG（ヒスン）が「メンバーのみんなと一生懸命逃避できるようなところを探した」と回顧。続いて、逃避中に道を間違えそうなメンバーを聞かれたJAKE（ジェイク）が「たぶん、可愛いJAY（ジェイ）さん（笑）」と笑うと、JAYも「JAKEさんがもっと迷いそうです！」と応戦していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
