“巨人ファン″岩橋玄樹「アメリカでもお会いできたらご飯に…」ブルージェイズ移籍の岡本和真との交流を明かす
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。2月10日（火）の放送は、日本とアメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動しているアーティスト・俳優の岩橋玄樹さんが登場！ここでは、読売ジャイアンツファンの岩橋さんが、2026年シーズンからトロント・ブルージェイズに移籍する岡本和真選手について語りました。
◆2026年シーズンの巨人はどうなる？
れなち：ロスといえば、ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズを2連覇して盛り上がっていましたけど、岩橋さんは巨人ファンなんですよね？
岩橋：そうですね。
れなち：「月刊ジャイアンツ」で連載を持っていらして、選手と対談もされていますが、どう見ていますか？ メジャーリーグとか。
岩橋：やっぱり、ジャイアンツの岡本選手が、2026年シーズンからブルージェイズに移籍してしまうので、そこ（岡本選手の後任）がどうなるのかなっていう部分はあるんですけど。でも、このあいだ岡本選手とお話する機会があって。
れなち：はい。
岩橋：当時はチームもまだ決まっていなかったんですけど「すごく楽しみにしています」っていうことと、僕と岡本選手って同い年なんですよ。
れなち：へぇ！
岩橋：だから、「アメリカでもお会いする機会があったら、ぜひご飯に行きたいですし、ともに頑張りましょう！」っていうお話をしました。
れなち：夢の96年組として、いいですねえ！
岩橋：そうなんですよ。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、岩橋玄樹さん
◆2026年シーズンの巨人はどうなる？
れなち：ロスといえば、ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズを2連覇して盛り上がっていましたけど、岩橋さんは巨人ファンなんですよね？
岩橋：そうですね。
れなち：「月刊ジャイアンツ」で連載を持っていらして、選手と対談もされていますが、どう見ていますか？ メジャーリーグとか。
岩橋：やっぱり、ジャイアンツの岡本選手が、2026年シーズンからブルージェイズに移籍してしまうので、そこ（岡本選手の後任）がどうなるのかなっていう部分はあるんですけど。でも、このあいだ岡本選手とお話する機会があって。
れなち：はい。
岩橋：当時はチームもまだ決まっていなかったんですけど「すごく楽しみにしています」っていうことと、僕と岡本選手って同い年なんですよ。
れなち：へぇ！
岩橋：だから、「アメリカでもお会いする機会があったら、ぜひご飯に行きたいですし、ともに頑張りましょう！」っていうお話をしました。
れなち：夢の96年組として、いいですねえ！
岩橋：そうなんですよ。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619