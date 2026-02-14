■これまでのあらすじ

妻を見下す夫の苛烈な言動は息子にも向くようになっていた。息子に厳しく勉強を教える夫が、ある日、急にお受験の志望校を変更すると言い出す。怯える息子のために妻は意見しようとするが、夫は「学歴もない専業主婦のお前に何を相談するわけ？」と冷たく言い放つのだった。



なんで夫からここまで見下されないといけないのでしょうか…。温かいはずの家庭が、常にピリピリとして冷え切っていました。息子はますます父親を怖がるようになり、言葉すらうまく出てこなくなってしまいました。

そんな息子との会話を「時間の無駄だ」と吐き捨てるように言って切り上げる夫。私は何度も夫にもう少し寄り添ってくれるように頼みましたが、まったく聞き入れてもらえませんでした。それどころか、「お前と結婚したのは失敗だったのかもな」とまで言われてしまったのです。息子は「ぼくのせいでママが怒られた」と思っているみたいで…。そんなことない。そんな風に思わせてはいけない。気づけば、私は離婚の二文字を検索していました。

