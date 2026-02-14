◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

１月の大けがから執念の復活を見せた前回王者の平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は、大会で初めて超大技「ダブルコーク１６２０」を決めたが、完遂できずに８６・５０点。自ら奇跡的と表現して、たどり着いた大舞台は７位だった。

大きなチャレンジをやり遂げた。満身創痍（そうい）で戦い抜いた平野歩の表情は、悔しさと安堵（ど）の感情が入り交じった。連覇に届かぬ７位。４大会連続出場した冬季五輪では初めて表彰台に届かなかったが「今の状態で、マックスに向き合ってチャレンジできた。結果を抜きに、自分にとってプラス。いい経験になった」と受け止めた。

夢の金メダルに輝いた２２年北京五輪後、“夢の先”としてミラノまでの４年、己の限界に挑戦した。その中、五輪まで２５日と迫った１月１７日のＷ杯で転倒。右骨盤骨折など複数箇所を負傷し、膝は通常の２倍に腫れた。日本に帰国してリハビリし、雪上復帰したのは、イタリア入り後の今月７日だった。「生きていて良かったなという気持ちに今はなれている」。決勝を終えると率直に振り返った。

万全ではなくても、勇敢に挑むのが平野歩。「回転すると痛みにつながる。痛み止めを飲んで、リスクをかけて最後、挑んだ」。そして２回目の３発目だった。「調整が間に合わずぶっつけ（本番）だった」。持ち前の高さを出し、大会で初めて挑戦する超大技「フロントサイド・ダブルコーク１６２０」（腹側に縦２、横４回転半回す技）を決めた。会場から大きな「ＡＹＵＭＵ」コール。雄姿をたたえる拍手が、平野歩の挑戦の価値を証明していた。

年下の戸塚が金メダル。４年後の五輪挑戦については「まだ考えていない」と話すにとどめた。ただ、「強くなる方向に進化したい」としっかりと視線を上げた。負傷後、「１％でも可能性があるなら」と強行出場を決めた自身４度目の五輪を終え、「夢の先に向き合えたことが貴重な時間。前回の五輪とは違う状況での大会になったが、無駄なものは何ひとつない。進化していく姿を届けられるよう、自分らしくやっていく」と言い切った。次なる挑戦が待っている。（宮下 京香）