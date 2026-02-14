声優・置鮎龍太郎、インフルエンザに罹患 朗読劇の出演を見合わせ
声優の置鮎龍太郎が14日、インフルエンザに罹患したことを所属する青二プロダクションが発表。15日、16日のイベント出演を見合わせることを伝えた。
【写真】渋い美声で知られる置鮎龍太郎 『SLAM DUNK』三井寿など
サイトでは「弊社所属俳優 置鮎龍太郎 がインフルエンザB型の診断を受け、医師の判断により、下記予定しておりましたイベントへの出演を見送らせていただくこととなりました」と報告。出演を見送るのは15日、16日に予定していた「音楽朗読劇VOICARION10周年記念公演『信長の犬』」となる。
最後は「関係者各位ならびに応援してくださるファンの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。
