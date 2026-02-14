米大リーグ・ドジャースの大谷翔平（31）が出演するダンロップの新CMが公開され、話題を集めている。ダンロップ公式Xは2月12日、CM動画を投稿し、「大谷選手起用第二弾CM」として紹介。次世代オールシーズンタイヤの魅力を、大谷が一人二役で表現している。

投稿された動画では、車内でハンドルを握る大谷が、夏と冬をイメージした装いで登場。ニット帽姿とキャップ姿という対照的なスタイルで画面が分割され、「夏も冬も中途半端？」という声に対し、指を振りながら「チッチッチ！」と誤解を解く姿が印象的だ。自然体な大谷の落ち着いた表情と力強いまなざしが、製品の性能を伝えている。

この投稿には、Xユーザーから「ワンオク×大谷翔平選手は激アツ過ぎー」「くっそカッコ良くて内容が頭に入ってこない」「え！ ダンロップの大谷翔平選手が出てるCM曲、ワンオクのpilotじゃん！！」「選曲ナイスすぎる」といった声が寄せられている。楽曲にONE OK ROCKの曲が起用されたことも相まって、映像と音楽の相乗効果に熱視線が注がれている。