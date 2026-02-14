2月21日（土）よる7時からの笑コラは「人気者が東北へ！！佐藤栞里・Aぇ! group末澤誠也・石原良純が激走！目指せ北海道“道の駅伝”2時間SP！」
次回の笑コラは、道の駅に売っている商品の中から直近1か月の売上ナンバーワンを当てたら次の駅に進める「道の駅スゴロク」を使って、全国にある道の駅1230駅を全踏破しようという壮大な企画を3連発！(※国土交通省 令和7年6月13日発表時点)
■日本全国道の駅伝 佐藤栞里
ACEes浮所飛貴、タイムマシーン3号、KEY TO LIT猪狩蒼弥からタスキを受け取った
第4区のランナーは佐藤栞里！
岩手県一関市の「道の駅だいとう」からスタート！
地元で育てた豚の「生姜焼き」、旬の「りんご」、絶品「酒ケーキ」、
ピリッとわさびが利いた「わさびコロッケ」…助っ人に大の仲良しの女優も参戦！
優柔不断な佐藤栞里は売上1位を当てられるか！？
■日本全国道の駅伝 Aぇ! group 末澤誠也
道の駅で食べまくる！
すぐ売り切れる「ブルーベリーデニッシュ」、毎朝手打ちされる「十割そば」、
1個80円の「菜の花ドーナツ」…
食べて食べて食べて、売上1位を当てられるか！？
■日本全国道の駅伝 石原良純
豪雪の地で圧倒的な知識を披露！
名産の「りんご」か、名物の「自然薯」か…なぜかスタッフにキレまくる良純！
売上1位を当ててスゴロクを進め、北海道へ足を踏み入れることはできるのか！？
【MC】所ジョージ・佐藤栞里
【スタジオゲスト】河内大和、井森美幸、横澤夏子、浮所飛貴(ACEes)
【ロケゲスト】末澤誠也(Aぇ! group)、石原良純
（※順不同）