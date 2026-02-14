次回の笑コラは、道の駅に売っている商品の中から直近1か月の売上ナンバーワンを当てたら次の駅に進める「道の駅スゴロク」を使って、全国にある道の駅1230駅を全踏破しようという壮大な企画を3連発！(※国土交通省 令和7年6月13日発表時点)

■日本全国道の駅伝 佐藤栞里

ACEes浮所飛貴、タイムマシーン3号、KEY TO LIT猪狩蒼弥からタスキを受け取った

第4区のランナーは佐藤栞里！

岩手県一関市の「道の駅だいとう」からスタート！

地元で育てた豚の「生姜焼き」、旬の「りんご」、絶品「酒ケーキ」、

ピリッとわさびが利いた「わさびコロッケ」…助っ人に大の仲良しの女優も参戦！

優柔不断な佐藤栞里は売上1位を当てられるか！？

■日本全国道の駅伝 Aぇ! group 末澤誠也

道の駅で食べまくる！

すぐ売り切れる「ブルーベリーデニッシュ」、毎朝手打ちされる「十割そば」、

1個80円の「菜の花ドーナツ」…

食べて食べて食べて、売上1位を当てられるか！？

■日本全国道の駅伝 石原良純

豪雪の地で圧倒的な知識を披露！

名産の「りんご」か、名物の「自然薯」か…なぜかスタッフにキレまくる良純！

売上1位を当ててスゴロクを進め、北海道へ足を踏み入れることはできるのか！？



【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】河内大和、井森美幸、横澤夏子、浮所飛貴(ACEes)

【ロケゲスト】末澤誠也(Aぇ! group)、石原良純

（※順不同）

