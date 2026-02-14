【土日祝限定】3人のシェフの饗宴！スイーツ＆ランチブッフェ開催中（千歳市）
2026年1月10日（土）から2月28日（土）までの土日祝限定で、『ANAクラウンプラザホテル千歳』の1階にあるオールデイダイニング『ハスカップ ザ・ガーデン』にて、『スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～』を楽しむことができます。画像：ANAクラウンプラザホテル千歳
『スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～』は、3人のシェフがが“冬のデザート”をテーマに饗宴。それぞれの感性と技を尽くしたスイーツが華やかに響き合います。
週替わりで登場する『シェフの特別メニュー』にも注目！ オープンキッチンから提供される出来立ての料理・スイーツに加え、家庭でも再現できるレシピを公開。“味わう”だけでなく、“学ぶ”体験としても楽しむことができます。
店内にシェフが居合わせた際には、直接会話を楽しみながら、想いやこだわりに触れることもできますよ！詳細情報
スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～
開催期間：2026年1月10日（土）～2月28日（土） 土日祝限定
開催時間：11:30～14:30
開催場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 ウィング棟1階 オールデイダイニング ハスカップ ザ・ガーデン
料金：大人 2,800円、小学生 1,200円、幼児（3歳以上の未就学児）600円
電話番号：0123-40-2072
※記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※写真はイメージです。
じっくりとキャラリゼしたリンゴにローズマリーの香りを添えた『リンゴのキャラメリーゼ煮 ローズマリー』や、なめらかな口どけが魅力の『ショコラ・プリン』、ストウブ（石窯）を使用した『長いもとベーコンのキッシュ』など、3人のシェフの技と情熱が織りなす、この冬だけの饗宴を五感で堪能できるチャンスです！
週替わりの特別メニューは、レシピも公開されるのだとか！ 家でシェフの味を再現してみてはいかがでしょうか◎文／北海道Likers
【画像・参考】ANAクラウンプラザホテル千歳 3人のシェフが織りなす、この冬だけの美味なる饗宴土日祝限定「スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～」開催 - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。