2026年1月10日（土）から2月28日（土）までの土日祝限定で、『ANAクラウンプラザホテル千歳』の1階にあるオールデイダイニング『ハスカップ ザ・ガーデン』にて、『スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～』を楽しむことができます。

『スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～』は、3人のシェフがが“冬のデザート”をテーマに饗宴。それぞれの感性と技を尽くしたスイーツが華やかに響き合います。

週替わりで登場する『シェフの特別メニュー』にも注目！ オープンキッチンから提供される出来立ての料理・スイーツに加え、家庭でも再現できるレシピを公開。“味わう”だけでなく、“学ぶ”体験としても楽しむことができます。

店内にシェフが居合わせた際には、直接会話を楽しみながら、想いやこだわりに触れることもできますよ！

詳細情報

スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～

開催期間：2026年1月10日（土）～2月28日（土） 土日祝限定

開催時間：11:30～14:30

開催場所：ANAクラウンプラザホテル千歳 ウィング棟1階 オールデイダイニング ハスカップ ザ・ガーデン

料金：大人 2,800円、小学生 1,200円、幼児（3歳以上の未就学児）600円

電話番号：0123-40-2072

※記載内容は、予告なく変更する場合があります。

※写真はイメージです。

北海道Likers編集部のひとこと

じっくりとキャラリゼしたリンゴにローズマリーの香りを添えた『リンゴのキャラメリーゼ煮 ローズマリー』や、なめらかな口どけが魅力の『ショコラ・プリン』、ストウブ（石窯）を使用した『長いもとベーコンのキッシュ』など、3人のシェフの技と情熱が織りなす、この冬だけの饗宴を五感で堪能できるチャンスです！

週替わりの特別メニューは、レシピも公開されるのだとか！ 家でシェフの味を再現してみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】ANAクラウンプラザホテル千歳 3人のシェフが織りなす、この冬だけの美味なる饗宴土日祝限定「スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～」開催 - PR TIMES

