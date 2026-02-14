°ÂÆ£¡Ö¼«Ê¬¤ÎºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¡¡18Æü¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó½÷»Ò²óÅ¾¤Ø
¡¡¡Ú¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¶¦Æ±¡Û¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë°ÂÆ£Ëã¤¬14Æü¡¢Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢18Æü¤Î²óÅ¾¤Ë¸þ¤±¡Ö°ì¤Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î²óÅ¾¤ÇÆ±¼ïÌÜ¤ÎÆüËÜÀª²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë10°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤¤¤¤µ²±¤¬¤¢¤ë¡£Ê·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò½Ð¤»¤Ð·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¸ÞÎØ¤ÏÂç²óÅ¾¤Ç24°Ì¡¢²óÅ¾¤ÏÅÓÃæ´þ¸¢¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¹ø¤Î¾õÂÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆºÇ¤âÆÀ°Õ¤Ê²óÅ¾¤ËÀìÇ°¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£