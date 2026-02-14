元AKB48で女優の前田敦子（34）が13日、14年ぶりの写真集「前田敦子写真集 Beste」（講談社刊）を発売した。スポニチでは「大人の恋」をテーマにした写真集について、あっちゃんにインタビュー。初めて訪問したウィーン・オーストリアの街並みの美しさに感激し「久しぶりに恋人がほしいと思いました」」と明かしてくれた。（西村 綾乃）

14年ぶりの写真集は「大人の恋」がテーマ。大切な相手だから見せることができるランジェリー姿のバックショットなど大胆な写真が満載だ。

撮影に備え、3年以上前から続けているピラティスを昨年の夏から強化。「週に3回通い背中とお尻を中心にトレーニングしましたた」という体は、曲線が美しい女性らしいもの。

「引き締まっているけれど、柔らかさもある『触れてみたい！』と思わず手を伸ばしてしまうような、想像をかき立てる体作りが目標でした。大人になった今それがとても難しくて、自分の体の変化を感じました」と苦労を明かした。

撮影を行ったウィーンを訪れたのは初めて。5日ほど滞在する中で、「音楽や芸術の歴史を感じる美しい街並みに感激しました」と笑顔。

「特に外灯が輝く夜の街が最高で、大人のカップルが似合うと感じたので、本当に久しぶりに恋人がほしいと思いました。『好きな人と来たいな』、『夜のウィーンをデートしたら誰でも好きになっちゃう』って妄想が膨らみました」と新しい出会いに心を弾ませている。

AKB48の不動のセンターとして活躍してから、昨年で20年を迎えた。あっちゃんから、大人の女性へ。今後はどのように年齢を重ねていくのだろうか。

「年齢にはもうとらわれたくないですね。ドラマで共演した新納慎也さんに『25歳を過ぎたら、みんな同い年だと思ってるねん！あんたも同い年よ』って言われて、『なるほど。こういうマインドでいれば良いのか』と学びました。何でも前向きにとらえて生きるのは、大事なこと。だから年齢にとらずに生きていこうと思っています」。