デザイン可愛いーーー！！【3COINS】冷え込む季節も快適♡「ふわふわグッズ」

冷え込む時期の温活にもぴったりな、「ふわふわグッズ」を【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 可愛いデザイン & モコモコな質感が映えるスリッパは、床の冷たさが気になる時にうってつけです。今回はふわふわ素材で足を包んでくれる、スリッパをピックアップ。履くだけで、気持ちまで快適にしてくれそうなスリッパをぜひお見逃しなく。

通気性あり！ ふわふわ素材のスリッパ

つま先部分が開いている、通気性の良さも重視したい時にぴったりな「ツートンポコポコファースリッパ」。モコモコとした素材とナチュラルカラーがポイントになった、可愛いスリッパです。公式サイトによれば、「やさしいふわふわの肌ざわりで、心地よく履ける」「冷えやすい足元をあたたかく守ります」とのこと。足裏があたる底面にもふわふわ素材が使われており、床の冷たさから完全ブロックしてくれるかも。\770（税込）。

つま先までカバーしたい人にはこれ！

末端冷え性さんにも嬉しいのは、つま先までしっかり覆ってくれる「キルトボアスリッパ」。ポコポコした表面感のひょうたんキルト素材が目をひき、大人可愛いデザインです。公式サイトによれば、「ふわふわの肌ざわり」「保温性に優れたキルティング生地で、冷え込む季節も快適」とのことで、温活にもうってつけ。アイボリーとベージュの2色展開で、色違いで揃えたくなりそう。\770（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino