市原吏音がU-21で出場

オランダ1部AZに加入したU-23日本代表DF市原吏音がオランダ2部リーグを戦うU-21チームでデビューを飾り、現地メディアで「素晴らしいパフォーマンス」と称賛される最高の船出を切った。

1月にU-23日本代表の一員としてAFC U-23アジアカップ制覇に貢献した市原は、1月31日にRB大宮アルディージャからAZへの完全移籍が発表された。2月8日のアヤックス戦ではベンチ入りを果たしたが、出番はなかった。

そんな市原は、オランダ2部リーグを戦うヨングAZ（U-21チーム）の一員として移籍後初の公式戦出場を果たした。第27節TOPオス戦にセンターバックとしてフル出場し、3-0の勝利に貢献した。オランダのAZ専門メディア「AZAlerts」は「一度ボールロストする場面があったが、それ以外は素晴らしいパフォーマンスを見せた」と絶賛されていた。

市原のフィジカル能力、そしてスピードはU-21のレベルを超えているとして非常に高く評価されているようで、「まだ若いが、トップチームの選手と遜色ない体格を持っている。まだ体つきの細い選手の多いヨングAZのなかで、彼と（ベンデグズ・）コヴァチのフィジカルは群を抜いていた。AZのトップチームはフィジカルに恵まれているわけではなく、将来的には間違いなくトップでも大きな戦力になるだろう。パワーだけでなく、スピードも兼ね備えている。動き出しの数メートルの特に速く、敏捷性も高い。20歳でこれだけの能力を備えているのはとても印象的」と記されていた。

年代別の日本代表ではキャプテンマークを巻くことが多い市原。海外でもリーダーシップを発揮しながら出番を掴んでいく。（FOOTBALL ZONE編集部）