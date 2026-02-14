◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本7−5スイス(大会9日目/現地14日)

10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグ。開幕2連敗を喫していたカーリング女子日本代表（フォルティウス）は、強豪のスイスを7−5で下し予選リーグ初勝利。

スキップ吉村紗也香選手は｢きのうは試合がなく、みんなでこの試合に向けて色んなことを話して、この試合に“全集中”して今日は臨みました｣と強豪スイス戦での勝利に向けた取り組みを明かしました。

追いかける展開になるも、スキップの吉村紗也香選手は第4エンド、第7エンドに正確なショットで複数得点を獲得。プレッシャーのかかる場面でも勝負強さを発揮。自身のプレーについては｢序盤もドローの感覚もつかめていましたし、テイクも良い感覚を持てていたので、自信を持って全て投げられた｣と振り返りました。

予選リーグを1勝2敗とし、準決勝進出へ望みをつなげる勝利。｢金メダルを目指してこれまでやってきたので、そこに向けて一歩ずつ積み重ねていきます。最後まで粘り強く一投一投丁寧に自分たちを信じて頑張りたい｣と力強く目標を誓っています。

日本はこのあと現地夜に2勝1敗のアメリカ戦。勢いに乗り連勝を目指します。