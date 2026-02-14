お出かけ中、道に凍った場所があったこの日。安全に配慮しながら、ソロソロとふたりで凍った地面の上を歩こうとすると……。まるでコントのような光景がInstagramで570万再生を突破するほど話題に！「面白すぎて涙でてきたw」「わんこのえっ？何？と言う表情がなんとも可愛すぎ♡」「怪我なくて良かったです！」などの声が寄せられました。

【動画：凍った地面の上を歩こうとする男性と犬→もはやコントな『ハプニング』】

凍っている地面の上を歩こうとしたら…

Instagramアカウント「maki | 黒パグ源ちゃんの記録(@wato_pug)」さまに投稿されたのは、とある寒い冬の日の出来事です。

この日はパグの「源」くんとパパさんはお出かけ中で、一緒に駐車場に戻るところだったのだそう。しかし、ルート上に、凍っている場所が……！

しかし、ここを通らなければ駐車場に戻ることができません。パパさんは細心の注意を払いながら源くんと凍った地面の上を歩こうとしたのだそう。すると……

少しだけツルツルと滑る様子を見せつつも、持ち前の体幹でしっかり持ち直した源くん。その後は何もなかったかのように歩き出したといいます。

しかし、問題だったのは源くんではなく……。

まるでコントのようなふたり

なんと、パパさんが凍った地面に打ち勝つことができず、中腰のまま後ろへスーッと滑って行ってしまったのです！

これには源くんもびっくり！「パパさん！？」と急いでパパさんを追いかけたものの、なんと源くんまでパパさんと一緒にスーッと座りながら滑って行ってしまったではありませんか！

その後もなかなか立ち上がれないパパさんでしたが、怪我もなく無事に元の体勢へと戻ることができたとのこと。

最後は源くんを優しく抱っこして、凍っていないルートを探すパパさんなのでした！

コントすぎる光景がSNSで話題に

凍った地面の上で、まるでお手本コントのような光景を生んでしまったパパさんと源くんの様子は、Instagramでも大きな話題に！

投稿は記事執筆時点で570万回以上も再生されており、「面白すぎて涙でてきたw」「わんこのえっ？何？と言う表情がなんとも可愛すぎ♡」「飼い主が危機で草」「怪我なくて良かったです！」などの声が殺到しています。

可愛すぎるパパさんと源くんの日常は、Instagramアカウント「maki | 黒パグ源ちゃんの記録」からご覧いただけます。ぜひ他の日の投稿もチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「maki | 黒パグ源ちゃんの記録(@wato_pug)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。