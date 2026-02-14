プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するベルナルド・シウバの去就はどのような結末を迎えるのだろうか。



ポルトガルの名門ベンフィカでキャリアをスタートさせ、リーグ1のモナコで頭角を現したシウバ。16-17シーズンのCLではモナコの選手としてシティと対戦し、勝利を収めている。



そういった活躍もあり、翌年の夏の移籍市場でシティに加入。現在まで欠かせない選手としてチームを支えている。





加入当初は右サイドのアタッカーだったが、徐々に中盤でプレイすることが多くなり、1-2で勝利したアンフィールドでのリヴァプール戦ではロドリ、ニコ・オライリーと中盤でトリオを組み、チームの勝利に貢献している。『Calciomercato.com』によると、来夏フリーで獲得できるシウバに対し、セリエAのユヴェントスが関心を示しているようだ。ユヴェントスは来夏中盤の補強を目指しており、シウバだけでなく、ニューカッスルのサンドロ・トナーリ、アル・アハリのフランク・ケシエ、ライプツィヒのザヴェル・シュラーガー、アタランラのエデルソンの名前が挙がっている。同メディアによると、ユヴェントスの指揮官であるルチアーノ・スパレッティのお気に入りはエデルソンのようだ。セリエAでの経験は十分であり、スパレッティ監督も最前線で彼の活躍を見ている。