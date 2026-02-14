シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔが１３、１４日の両日に東京・日本武道館で、同会場では３年ぶり２度目となるライブ「Ｒａｙ ｏｆ Ｗａｔｅｒ」を開催し、２日間で１万７０００人を動員した。

ｍｉｌｅｔは光に包まれてセンターステージに登場すると、「航海前夜」を皮切りに、３月４日にＣＤリリースされる「Ｔｈｅ Ｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｕｓ」など全２１曲を２時間強にわたってパフォーマンス。開演から総立ちのファンに「ただいま、ｍｉｌｅｔです」とあいさつし、「会いに来ました。会いに来てくれてありがとう」と感謝を伝えた。

「上も後ろもしっかり見えて、とても大好きな会場」という聖地に帰還したｍｉｌｅｔは「すごく緊張していたけど、今はすごくすがすがしくて、みんなとこうしていられるのがとてもうれしくて」と吐露。力強さと繊細さを併せ持つ圧巻の歌声や重厚なバンドサウンドに加えて、公演名の通りに光と噴水が交錯する演出や、初めてとなるダンサーとの共演などを採り入れて「新しい挑戦を見せたくて」という言葉を実践し、自身の表現を鮮やかに拡張した。

昨年、休養期間があったｍｉｌｅｔは、ライブ後半にセンターステージで「一番そばで支えてくれた」母が来場していると明かした。「Ｄｅｃｅｍｂｅｒ」を母に、特別なメッセージを込めた「Ａｎｙｔｉｍｅ Ａｎｙｗｈｅｒｅ」を来てくれたファンにささげ、アコースティックセットで情感を込めて歌い上げた。

アンコールでは９月１２日の千葉から１１月２２日の大分まで１７都市１９公演を巡るホールツアーの開催も発表。「楽しみに待っていてください」と期待を持たせた。