VECUA Honeyの新作UVケア♡透明ミスト＆トーンアップハンド登場

春の陽射しがやわらかく感じられる季節、そろそろ本格的なUVケアを始めたい頃。蜂蜜コスメで人気のVECUA Honeyから、香りも心地よい限定アイテムが登場します。顔や髪に使えるミストタイプと、手肌を美しく見せるハンドクリーム。毎日持ち歩きたくなる可愛さと機能性を兼ね備えた2品で、春の紫外線対策を賢くアップデートしませんか♡

透明ミストで全身UVブロック

ワンダーハニー透明フレグランスUVミストサボンベベ＜日焼け止めローション＞は、75mLで1,540円（税込）。

SPF50+/PA++++、さらに「UV耐水性★★」処方で紫外線・水・汗からしっかりガードします。

透明ミストタイプだから白浮きせず、メイクの上からも使用可能。日焼けによるダメージが気になる髪にも使えるのが嬉しいポイントです。

ナイアシンアミド、アカシアハチミツ¹、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキスなどの保湿成分を配合。

さらに整肌成分としてビタミンC誘導体²、CICA³、3種のセラミド⁴を配合し、日中の乾燥から肌を守ります。使用後はせっけんでやさしくオフできます。

手肌を美しく魅せるUVケア

ワンダーハニートーンアップUVハンドクリームサボンベベ＜日焼け止めハンドクリーム＞は、40gで1,100円（税込）。

SPF15/PA++で日常の紫外線を防ぎながら、ダイヤモンドパウダー配合で光を反射し、くすみを自然にカバー。透明感のある手肌へトーンアップ*⁵します。

保湿成分としてアカシアハチミツ¹、ホワイトフラワー⁷、ナイアシンアミドを配合。紫外線対策と同時に、ハリ・ツヤ不足が気になる手肌へ濃密なうるおいを届けます。

なめらかに伸びてベタつかず、スマホやPC作業の邪魔にならないさらさら仕上げ。

やさしく香るサボンベベ

2アイテム共通で楽しめるのは、サボンベベの香り。ピュアなフルーティーフローラルをベースに、ふわふわのタオルを思わせる清潔感あふれるやさしい香りです。

UVケアしながら、ほのかに香る心地よさに包まれます♪

*¹ハチミツ

*²テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

*³ツボクサ葉/茎エキス

*⁴セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP

*⁵メイクアップ効果による

*⁶ダイヤモンド末（色補正成分）

*⁷エーデルワイス花/葉エキス、カミツレ花エキス、セイヨウナツユキソウ花エキス

春の限定UVで差をつけて

2026年3月3日（火）より数量限定で発売される今回の新作。紫外線対策はもちろん、保湿やトーンアップまで叶える頼れる存在です。バッグに忍ばせておけば、外出先でもさっとUVケアが可能。

香りに癒やされながら、春の陽射しに負けない美肌をキープしてみてください♡