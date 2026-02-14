「継承顔」だと思う20代男性俳優ランキング！ 2位「目黒蓮」を3票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は1月9〜10日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「〇〇顔×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「『継承顔』だと思う20代男性俳優」ランキングを紹介。継承顔は、優しそうで品のある王子様のような顔立ちを指します。
目黒蓮さんが2位に入りました。
1997年生まれの目黒さんは、アイドルグループ・Snow Manのメンバー。俳優業では2022年のドラマ『silent』（フジテレビ系）で大きな注目を集めました。2026年は『SAKAMOTO DAYS』、『ほどなく、お別れです』の映画で主演を務めます。端正なビジュアルと誠実な内面が継承顔として評価され、品のある美しさが大きな魅力です。
回答者からは、「キングオブイケメンでいかにも王子様って感じがする」（20代男性／東京都）、「正統派のハンサムで、老若男女から好かれています」（50代女性／和歌山県）、「端正で整った顔立ちで、落ち着きと包容力の両立した、信頼されて王位を継ぐ王子のような継承顔だと思うからです」（60代男性／愛知県）、「笑顔の時目がなくなる感じが優しそう」（30代女性／宮城県）といった声が寄せられました。
今回のランキング1位は、中川大志さんでした。
現在27歳の中川さんは、2009年から俳優としての活動をスタート。2011年放送の『家政婦のミタ』（日本テレビ系）で一家の長男役を演じ、注目を集めました。2025年はドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で、2位の目黒さんとも共演。清潔感のある端正な顔立ちと、優しそうで品のある雰囲気が継承顔のイメージにぴったりです。
アンケート回答者からは、「スラっとしていて、中世の王子様のよう」（40代男性／埼玉県）、「王道な正統派イケメンという感じがするから」（20代男性／長野県）、「品のある王子様のような顔立ちで、継承顔のイメージに合致するからです」（20代女性／大阪府）、「整った顔立ちと穏やかな表情に品があり、育ちの良さを感じさせる雰囲気があるから」（40代女性／鹿児島県）などのコメントが集まりました。
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
