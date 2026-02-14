怪我のときにお世話になる場所から、お金を借りている立場の人まで。4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙力を総動員して、全問正解のスッキリ感を味わいましょう！

バラバラな言葉に共通する「2文字」を探し出す「ひらがなクイズ」の時間です！

今回は、実生活に根ざした施設や公的な用語、そして空想の世界でおなじみの言葉を集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の爽快感を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□しつ
さ□□しゃ
ざ□□しょう
た□□ましん

ヒント：学校で怪我をしたときに行く部屋といえば？

答えを見る






正解：いむ

正解は「いむ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いむ」を入れると、次のようになります。

いむしつ（医務室）
さいむしゃ（債務者）
ざいむしょう（財務省）
たいむましん（タイムマシン）

応急処置を行う「医務室」や、経済や行政にまつわる「債務者」「財務省」の中に、SFファンにはおなじみの「タイムマシン」が隠れていました。公的な場所や法律用語から空想の乗り物まで、全く異なるジャンルの言葉をつないでいます。スッと当てはまった時の快感は格別ですね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)