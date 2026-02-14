空欄に共通する2文字を当ててみよう！ 学校の教室やSFの乗り物がヒント【ひらがなクイズ】
バラバラな言葉に共通する「2文字」を探し出す「ひらがなクイズ」の時間です！
今回は、実生活に根ざした施設や公的な用語、そして空想の世界でおなじみの言葉を集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の爽快感を楽しみましょう。
□□しつ
さ□□しゃ
ざ□□しょう
た□□ましん
ヒント：学校で怪我をしたときに行く部屋といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いむ」を入れると、次のようになります。
いむしつ（医務室）
さいむしゃ（債務者）
ざいむしょう（財務省）
たいむましん（タイムマシン）
応急処置を行う「医務室」や、経済や行政にまつわる「債務者」「財務省」の中に、SFファンにはおなじみの「タイムマシン」が隠れていました。公的な場所や法律用語から空想の乗り物まで、全く異なるジャンルの言葉をつないでいます。スッと当てはまった時の快感は格別ですね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
