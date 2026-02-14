バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「神奈川県のご当地スイーツ」ランキング！ 2位「鳩サブレー」を抑えた1位は？【2026年調査】
自分へのご褒美や特別なギフト需要が高まるこの時期、見た目の華やかさと確かな味わいを兼ね備えたスイーツが注目を集めています。数ある名店の中でも、ギフトとして圧倒的な支持を集める逸品はどれなのでしょうか？
All About ニュース編集部は2月6〜7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地スイーツ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「神奈川県のご当地スイーツ」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「バターの風味豊かで、サクッとした食感と優しい甘さが素晴らしいし、鳩の可愛らしい形も可愛いから」（50代男性／広島県）、「素朴な味わいなので、たくさんチョコを貰ったんだろうなという人に変化球で渡したいです」（40代女性／東京都）、「サブレの中でも1位を争うほど有名なのでは。昔から何も変わらない明治生まれの素朴なサブレ。大きさも程よく1枚の満足度が高い。最近では紙の手提げタイプもあるようだが、真っ黄色の缶で購入してしまう。味が全部同じでも多くたくさん買いたい程好き」（20代女性／群馬県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「キャラメルとくるみの組み合わせが分かりやすく、満足感が高そうだと感じたから」（30代男性／富山県）、「フォンダンショコラのような濃厚さがバレンタインに最適で、横浜らしい異国情緒も感じられます」（50代男性／神奈川県）、「定番商品から限定商品まで幅の広い種類を楽しめます」（20代女性／愛媛県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：鳩サブレー（豊島屋）／36票2位は、鎌倉土産の定番として知られる豊島屋の「鳩サブレー」でした。明治時代から続く歴史ある味わいは、バターをふんだんに使ったぜいたくな風味と、サクサクとした軽快な食感が魅力。鳩をかたどったかわいらしいフォルムは世代を問わず愛されており、バレンタインやホワイトデーのカジュアルな贈り物としても根強い人気を誇ります。
1位：クルミッ子（鎌倉紅谷）／51票1位に輝いたのは、鎌倉紅谷の「クルミッ子」でした。ぎっしりと詰まったクルミと、こだわりの自家製キャラメルをバター生地ではさんだ一品です。職人が手仕事で仕上げるぜいたくな味わいは、コーヒーや紅茶との相性も抜群。リスのキャラクターが描かれた愛らしいパッケージも相まって、特別な日のギフトとして圧倒的な支持を集めました。
