◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日 フリースタイルスキー 女子デュアルモーグル（2026年2月14日 リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

2選手が併走する対決方式の新種目デュアルモーグルの女子が14日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパークで行われ、シングルモーグル4位だった冨高日向子（25＝多摩大ク）は準々決勝で敗れ、7位だった。藤木日菜（24＝武庫川女子大大学院）は2回戦、柳本理乃（25＝愛知ダイハツ）と中尾春香（24＝佐竹食品）は1回戦で敗退した。

3日前のシングルモーグルで3位と同点ながらターン点の差でメダルを逃していた冨高。「切り替えて、デュアルではしっかりと頑張りたい」と意気込んでいた通り、日本勢では唯一の準々決勝進出を果たした。

だが、4強入りを争う相手はシングル王者のエリザベス・レムリー（米国）。「攻めきらないと絶対に勝てない」と気合が空転し、第1エア着地後にオーバースピードとなりコースアウト。DNF（途中棄権）で2度目の五輪を終え、「最後まで滑りきって結果を待ちたかったが、攻めきった結果。メダルには届かなかったが、4年間やってきたことは出し切れた」と話した。

今大会はシングル、デュアルともに日本女子最高成績を残したが、4年後について問われると「今回が最後のつもりでやってきた。今はスッキリした気持ちで悔いはない」と、今季限りの引退を示唆した。今後もモーグルには関わっていく予定で、「多くの人に広めたい思いは今もある。いろいろできたら」と話した。