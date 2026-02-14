放送直前!『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』、原点『宇宙刑事ギャバン』はいかにして誕生したか? 特撮ライターが超次元解説!
●
2026年2月15日からテレビ朝日系全国ネットで新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が放送開始する。タイトルからわかるように、本作は1982年に放送され、子どもたちに大人気を博した特撮テレビドラマ『宇宙刑事ギャバン』をベースにしつつ、最新の映像技術を盛り込んで、今までにない新しい特撮アクションヒーローを創り出そうと企画・製作された作品である。
講談社のテレビ名作えほん『宇宙刑事ギャバン』表紙(著者私物)
放送前の情報によれば、広大な銀河宇宙全域の治安維持を目的とした「銀河連邦警察」から地球に派遣された宇宙刑事ギャバンという骨子の設定や、メタリックなコンバットスーツ(戦闘用強化服)を瞬間的に身にまとう際の用語「蒸着」、そして宇宙刑事ギャバンが用いる必殺武器「レーザーブレード」という魅力的なワードこそ受け継いでいるものの、作品の舞台やキャラクター設定はかつての『宇宙刑事ギャバン』とはまったく関係のない、独自の世界観が築かれているという。
ここでは『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』放送を記念して、その原点となる『宇宙刑事ギャバン』がいかにして誕生したか、当時の関係者証言を集めた書籍『宇宙刑事シリーズ公式読本METALLIC BIBLE』(2012年刊行／グライドメディア)から抜粋・再構成した記事をお届けしたい。1980年代、はるかなる「未来」を見据えて「今までにない新しいヒーローをつくりたい」という願いを込めて生み出された『宇宙刑事ギャバン』のパイオニア精神は、2026年から始まる新シリーズ「PROJECT R.E.D.」第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』へと受け継がれているに違いない。
日本コロムビア『宇宙刑事ギャバン ベストヒット曲集』ジャケット表(著者私物)
いままでにない宇宙ヒーローをつくる
『宇宙刑事ギャバン』の企画はまず、あのメタリックな「コンバットスーツ」のビジュアルから始まった。東映プロデューサー(当時)吉川進氏は、『仮面ライダースーパー1』(1980年)で仮面ライダーシリーズのテレビ放送が一時終了し、東映制作の特撮ヒーロー作品が『太陽戦隊サンバルカン』(1981年)1作のみとなったことで「東映ヒーロー存続の危機」を感じていたという。もともと吉川氏は、大ヒットシリーズ『仮面ライダー』に対抗しうる魅力的なヒーロー作品を作り上げるべく、数年前から企画を練り上げていた。また、カラフルに色分けされたチームヒーローのアクションや、巨大母艦、合体ロボットが出てきて悪の怪物に挑む戦闘シーンがセールスポイントとなる「スーパー戦隊」シリーズが安定した人気を保ち続ける中、スーパー戦隊と比べても決して引けをとらないスケール感を有した「単体」ヒーローの新路線が必要であると考え、吉川氏が愛読していたSF作家E・Eスミスのスペース・オペラ『銀河パトロール隊(レンズマンシリーズ)』から着想を得た「銀河連邦警察」および「宇宙からやってきた刑事」のアイデアを固めていった。
吉川氏は『宇宙刑事ギャバン』の企画が成立し、制作にGOサインが出るまでには、さまざまなアイデアを検討し、吟味した経緯があったと語っている。
「ずいぶん検討用の企画書を作っていましたね。初期の動物保護係という設定、そして捕まえたモンスターたちを宇宙動物園に入れて飼育するなんていうのは、当時バンダイの専務だった杉浦幸昌(バンダイ元会長)さんのアイデアを取り入れているところがあります。脚本家の上原正三さんや高久進さん、小林義明監督とともに、バンダイさんとも雑談を含めると膨大なコミュニケーションをしつつ、いろいろなアイデアを盛り込んで新番組の企画を練り上げるんです(吉川氏)」
日本コロムビア『宇宙刑事ギャバン ベストヒット曲集』ジャケット裏(著者私物)
メタリック・ヒーローの創造
当時バンダイで商品企画・開発を手がけていた村上克司氏から提示されたデザイン画には、仮面ライダーやスーパー戦隊のような「布製のコスチュームにプロテクターをあしらった強化スーツ」のスタイルからさらに一歩進めた、ロボット的なメカニカル要素を全面に打ち出した未来的ヒーローが描き出されていた。吉川氏は村上氏によるイメージイラストを一目見た瞬間、新しい特撮ヒーローを作ることができるという確信を持ったそうだ。
「宇宙のどこかの惑星で、沼のような場所にメカニカルなヒーローが剣を持って立っている。そして、異形の怪物たちが彼を取り囲んでいる……といったイラストです。素晴らしいデザインでね、このイメージを活かして作品を作ろうということになったのです(吉川氏)」
村上氏はギャバンについて「異星のヒーローというのはシンプルなものではないか、と考えてデザインしました。革新的なものを作ろうとしたわけではなく、自分の中では自然な流れで生まれています。サイエンスティック(科学的)な匂いのするヒーローにしたいという考えが強くありました」とデザイン上の狙いを語っている。そして、コンバットスーツのメタリック感を強調するため「全身にシルバーメッキを施す」というアイデにも、村上氏の意見が大きく関わっていたという。
「玩具にメッキ処理するのはわりと簡単にできるものなのですが、面積の大きい撮影用スーツのFRPパーツにメッキをかけるのは当時としてもかなり難しい作業だったんです。それを、レインボー造型の前澤範さんが苦労して、頑張って、非常にクオリティの高いものを作り上げてくれました。あの方は根性がありますから。また、メッキ処理のことを『蒸着(真空蒸着)』と言うんですが、これはヒーローが変身するときの言葉にピッタリだと思ったんです。ギャバンは生身の人間がプロテクターを着込んでいる設定ですから、『蒸着!』と叫ぶやいなや、プロテクターを構成する金属が一瞬で身体の周辺に電送されてくる、その瞬間を映像で見せることができればカッコいいぞ、と思いましたね(村上氏)」
●「蒸着」のインパクト
「蒸着」のインパクト
宇宙刑事ギャバン(一条寺烈)がコンバットスーツを蒸着するタイムは、わずか0.05秒にすぎない。通常ならばあまりにも速すぎて人間の目では確認できない「蒸着」の工程を、「では、蒸着プロセスをもう一度見てみよう」というナレーション(政宗一成)と共にプレイバックしてじっくり見せる演出には、強いインパクトがあった。
これについて吉川氏は「私が初めてプロデュースしたテレビ作品『日本剣客伝』で、天下の剣豪・宮本武蔵が一瞬の早業で相手を斬るんですが、あまりにも技が速すぎてよくわからない。だからスローモーションでもう一度プレイバックして、技が決まる瞬間をじっくり見せる演出を行なったんです。イメージとしては、大相撲中継のとき、決まり手の瞬間をスローモーションで見せる、あれですよ(笑)。『日本剣客伝』のことを村上さんが知っていて、ああいう演出にしてほしいという要望があり、ギャバンにとり入れてみたのです」と、蒸着プロセス演出の成り立ちを明かした。
ケイブンシャ『宇宙刑事ギャバン大百科』表紙(著者私物)
人間味のあるヒーロー像
『宇宙刑事ギャバン』のメインライターとして、基本設定が語られる第1話をはじめとする主要なエピソードを手がけたのは、『秘密戦隊ゴレンジャー』『がんばれ!!ロボコン』『電子戦隊デンジマン』『がんばれ!レッドビッキーズ』など、数々のヒット作を生み出した脚本家の上原正三氏。『ギャバン』当時の上原氏は『太陽戦隊サンバルカン』(1981年)と『それゆけ!レッドビッキーズ』(1981年)の2作でメインライターを務め、乗りに乗っていた時期。『サンバルカン』を終えた上原氏はマンネリを嫌って「スーパー戦隊」の降板を吉川氏に申し出たが、同じ時期に『ギャバン』の企画が固まりはじめ、そのまま新シリーズのメインを務めることになった。
上原氏は『宇宙刑事ギャバン』について「宇宙からきたスーパーヒーローを生み出すにあたって、子どもたちと同じ目線に立ったヒーロー像を作りたかったんです。子どもたちが声をかけたら、気さくに返事をしてくれる、みたいなキャラクターがいいんです」と、親しみやすいヒーローキャラクターを創造する狙いを語っていた。その思いは、上原氏が主要な脚本を書いた『バトルフィーバーＪ』(1979年)『電子戦隊デンジマン』(1980年)でも活躍していたアクション俳優・大葉健二が主役の一条寺烈に選ばれたことで、より強くなっていったという。
「大葉健二くんは、牧場(アバロン乗馬クラブ)で働く青年というイメージにピッタリでした。彼は絶対に嘘なんてつかない、みたいな顔をしてるんだよね。実に味わいのある表情をする。戦隊の5人ヒーローに負けない、一人で5人分の働きを見せるヒーローとしてはよっぽどの魅力を持たせないといけないという思いがありましたが、その点、大葉くんには人間味があって非常に書きやすかったですね(上原氏)」
朝日ソノラマ『ファンタスティック・コレクションNo.41 宇宙刑事ギャバン』表紙(著者私物)『宇宙刑事シャイダー』(1984年)放送中に刊行されたムックで、大葉健二インタビューが掲載されている
●アクション俳優・大葉健二の魅力
アクション俳優・大葉健二の魅力
大葉健二は1971年、16歳という若さで千葉真一率いるJAC(ジャパンアクションクラブ／現：JAE)に入門し、『人造人間キカイダー』(1972年)『ロボット刑事』(1973年)などでスタントマンを務める。やがて俳優としてもキャリアを積み上げ、1979年に『バトルフィーバーJ』のバトルケニア/曙四郎役でレギュラー出演。そして翌年『電子戦隊デンジマン』でもデンジブルー/青梅大五郎役を演じた。変身前の芝居だけでなく、優れた身体能力を活かしてのスタント、そしてスピーディな立ち回りをこなす大葉は、変身後のバトルケニア、デンジブルーのスーツアクションをも兼任。スタッフと相談してさまざまなアイデアを出し合い、撮影に臨んでいたという。
そんな大葉は、初めて単体のヒーローとして主演を果たした『ギャバン』について「企画書に『テーマは愛です』と書かれていて、そこに僕は感動したんです。一条寺烈という男は、母の生まれ育った星・地球を守り、さらに地球のどこかにいるかも知れない父さん(バード星宇宙刑事ボイサー/演：千葉真一)を捜したいと思っているんでしょう。その行動の根っこには、はかりしれないくらいの『愛』がないといけないと思ったんです。主題歌の歌詞(作：山川啓介)に『名もない花を踏みつけられない男』という言葉がありますよね。僕にとっては、どんな人でも分けへだてなく助けなければいけない者のことだと思っていました」と語り、まさに母の故郷・地球のすべてをいつくしみ、悪から守ろうとするギャバン＝烈を全力で演じるべく、頑張り続けた日々を振り返っている。
徳間書店『テレビランド増刊カラーグラフ24 宇宙刑事ギャバン メカ特集号』表紙(著者私物)
小林義明監督の原体験
第1話「東京地底の怪要塞」をはじめとする初期エピソードやオープニング、エンディングの演出を手がけ、作品世界の構築に多大な貢献を果たした小林義明監督は、大人向けアクション作品や『スパイダーマン』(1978年)、『太陽戦隊サンバルカン』『ロボット8ちゃん』(1981年)での実績を買われての起用だった。小林監督は『ギャバン』の最初の撮影をふりかえり、次のような話を披露してくれた。
「最初にシルバーメッキを施したスーツを浄水場へ持っていき、撮影を始めてみたんだけれど、ライトを当てたら反射で真っ黒になってしまい、カメラマンの瀬尾(脩)さんが『これじゃ撮れない!』って音をあげたんです。静止画だけならそれでもいいんだろうけど、動くともう、画面に映らない。それで、FRPにシルバー塗装したスーツを作り直し、これを使ってオープニングフィルムを撮りました(小林監督)」
メッキによる鏡面仕上げの超アップ用や、FRPの装甲にシルバーを塗装したアップ用、動きやすさを重視した軟質素材のアクション用と、カットに応じて数種類のスーツを用意し、画面効果を上げる手法は、東映特撮ではこの『ギャバン』から本格的に導入されていった。
オープニングで、真夜中の道路にコンバットスーツのギャバンが立ち、目(レーザースコープ)を発光させるカットなどは、小林監督の持ち味が活かされた最高にクールな演出だといえる。これについて小林監督は「あれは大井埠頭へ行って撮ったんです。やはりああいったメカニックを打ち出したヒーローですから、和風な民家の前とか、緑の多い場所とかでは似合わないですよね(笑)。少しでも未来的な匂いがする場所を、と考えてああいう冷たそうなところを選んだんです。新宿の高層ビルなどもそういったイメージで選んでいますね」と、演出の狙いを語っている。
ギャバンの敵・宇宙犯罪組織マクーに君臨するドン・ホラー(声：飯塚昭三、渡部猛)は、地軸を操作して「魔空空間」という一種のブラックホールを作り出すことができる。ギャバンとベム怪獣、および獣星人ダブルマンとの対決の場を、何が飛び出てくるかわからない異次元の空間に設定することにより、理屈を超えた異常な場面転換などが多用され、これが『ギャバン』アクション面での大きな見どころとなった。
小林監督は魔空空間の演出について「小さな子どもは、自分が今観ている世界は実在していて、絶対的なものだと考えるじゃないですか。だけど、そうじゃない世界もあるんだよ、ということを伝えたかったんです。魔空空間の本当の狙いは『いつも見慣れている街が、ある日突然別な世界に変わってしまう』という怖さを見せたかったわけです。日常生活をそのまま鵜呑みにして、信じていちゃいけませんよ、本当はその裏に別世界がありますよ、というメッセージ。そういった怖さを表現したくて、一生懸命作っていたんです」と、演出意図を語っている。
日常の世界が、いきなり異次元空間へ変わってしまう……という演出の背景には、子ども時代に東京大空襲(1945年)を体験した小林監督の思いが込められていた。「米軍が落とした焼夷弾で民家が次々と燃え上がり、その炎が白い煙に反射して、空が一面真っ赤になりました。あのときに見た夜空の色は、忘れられません。その日の昼はごく普通の青い空でしたし、周囲の建物も普通にありました。しかし夜が明けると、一面が焼け野原でした。いつも見慣れた街がほんの一瞬でまったく別な姿に変わってしまうという映像作りの原点は、少年時代の空襲体験だといえます(小林監督)」
『ギャバン』第26話「人形は見た!毒ガス殺人部隊の正体」や『超力戦隊オーレンジャー(劇場版)』(1995年)など「脚本・上原正三、監督・小林義明」コンビは「戦争反対」のメッセージが強く込められたエピソードを多く作り上げている。これについて小林監督は「『日本を、戦争をするような国にしてはいけない』という思いは、僕の作品に一貫するテーマとなっています。『宇宙刑事』を観てくれた人が作品の中から『何か』を感じ取ってくれて、後々の世代にも語り継いでもらいたい。それが大切なことだと思っています」と語り、娯楽作品を通じて、未来を担う子どもたちへ大切なメッセージを送っていたことを明かした。
矢島特撮のダイナミズム
ギャバンの乗る超次元高速機ドルギランとマクーの戦闘円盤との空中戦や、電子星獣ドルが巨大化したベム怪獣をドルファイヤーで焼き払う戦闘シーンなどは、矢島信男特撮監督率いる特撮研究所スタッフの腕の見せどころである。
1978年にSF超大作『宇宙からのメッセージ』(監督：深作欣二)でファンタジック＆ダイナミックな特撮映像を生み出した矢島監督は『ギャバン』の特撮について「魔空空間は東映東京撮影所の第5ステージを使って撮ったんです。あの幻想的な背景を描いてくれたのは、雲を描かせたらこの人の右に出るものはいないという島倉二十六(ふちむ)さん。島倉さんに『火星のイメージで』と注文し、あの見事な魔空空間の空が出来上がったんです」と、広大なステージ一面に描かれた魔空空間の背景画の見事さを称えた。
『ギャバン』では、『宇宙からのメッセージ』でも効果的に使われた当時の最新技術「東通ECGシステム」が連続テレビ作品で本格導入されたことも特筆すべき事項である。ECGとは「ELECTRO CINEMA (PHOTO)GRARHY」の頭文字を取った名前で、ビデオで録画した映像を極力鮮明な状態でフィルムにする技術のこと。フィルム上での合成(オプチカル合成)より手間がかからず、演出イメージを形にしやすいビデオ合成(ECGシステム)は、CG(コンピューターグラフィック)が発達してくる2001年あたりまで、東映特撮ヒーロー作品において大活躍した。第2話「盗まれた日本列島」での、映画『レイダース』を思わせる「洞窟の向こうから転がってくる巨大な球に追われる烈」というスリリングな特撮シーンにもビデオ合成が使用されており、優れた効果をあげている。また、ベム怪獣ガマラモンスターとギャバンが魔空空間の中にある「土星の輪」の上に立ち、格闘するといった奇抜なビジュアルは、矢島監督の柔軟な発想から出たものであったという。
アクション監督を務める金田治氏、横山稔氏も毎回、さまざまなアイデアを出しながら撮影に取り組んでおり、第15話「幻?影?魔空都市」や第41話「魔空都市は男の戦場 赤い生命の砂時計」といったノンストップ・アクション主体のエピソードなども作られている。
矢島監督は、いわゆるミニチュアを使ったアナログ的な手作りの特撮映像について「大勢のスタッフが力を合わせて作っているところが、映像に現れるんだよ。仕掛けがうまくいけば嬉しいし、失敗したら残念だし、そういう喜怒哀楽の積み重ねが画面に現れている。画面に映っていない大勢のスタッフの姿が、出来た映像の中から見えてくるんです」とその醍醐味を語りつつ、デジタル技術の発達をも柔軟に取り入れ、デジタル、アナログ両方の良いところを活かしながら優れた映像を作ればよいと語っていた。
受け継がれるチャレンジ魂
ここでご紹介した方々のほかにも、プロデュース(折田至)、脚本(高久進、筒井ともみほか)、音楽(渡辺宙明)、挿入歌作曲・歌唱(ハーリー木村)、作詞(山川啓介)、主題歌歌手(串田アキラ)、設定(企画者104/横田誠、葛西おと)、キャラクターデザイン(増尾隆幸、野口竜、赤坂徹郎)、撮影(瀬尾脩、いのくままさお、松村文雄ほか)、選曲(村田好次)、操演(羽鳥博幸)、監督(奥中惇夫、田中秀夫、小笠原猛、服部和史)、そして魅力的なレギュラーキャスト、各回ゲスト陣など、良質の特撮ヒーロー作品を手がけてきた多くの人々が「新しいヒーローを作ろう」という共通の思いのもと、それこそ命がけでチャレンジしてきたのが『宇宙刑事ギャバン』という作品だった。
まもなく、多くの人々から愛された『ギャバン』の名を受け継ぐ新番組『新宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が、令和の世を生きる子どもたちのもとへ届けられる。あらゆる次元を飛び越えて、悪の魔手から人々を救う新ヒーローがどのような活躍をするのか、大いに期待が高まっている。
グライドメディア『宇宙刑事シリーズ公式読本 METALLIC BIBLE』表紙(著者私物)『宇宙刑事ギャバン』『宇宙刑事シャリバン』『宇宙刑事シャイダー』『巨獣特捜ジャスピオン』『時空戦士スピルバン』の5作品を徹底研究。キャスト・スタッフのインタビューが充実しているほか、カラー・モノクロで多数のデザイン画を掲載。
秋田英夫 あきたひでお 主に特撮ヒーロー作品や怪獣映画を扱う雑誌・書籍でインタビュー取材・解説記事などを執筆。これまでの仕事は『宇宙刑事大全』『大人のウルトラマンシリーズ大図鑑』『ゴジラの常識』『仮面ライダー昭和最強伝説』『日本特撮技術大全』『東映スーパー戦隊大全』『上原正三シナリオ選集』『DVDバトルフィーバーJ（解説書）』ほか多数。 この著者の記事一覧はこちら
2026年2月15日からテレビ朝日系全国ネットで新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が放送開始する。タイトルからわかるように、本作は1982年に放送され、子どもたちに大人気を博した特撮テレビドラマ『宇宙刑事ギャバン』をベースにしつつ、最新の映像技術を盛り込んで、今までにない新しい特撮アクションヒーローを創り出そうと企画・製作された作品である。
講談社のテレビ名作えほん『宇宙刑事ギャバン』表紙(著者私物)
ここでは『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』放送を記念して、その原点となる『宇宙刑事ギャバン』がいかにして誕生したか、当時の関係者証言を集めた書籍『宇宙刑事シリーズ公式読本METALLIC BIBLE』(2012年刊行／グライドメディア)から抜粋・再構成した記事をお届けしたい。1980年代、はるかなる「未来」を見据えて「今までにない新しいヒーローをつくりたい」という願いを込めて生み出された『宇宙刑事ギャバン』のパイオニア精神は、2026年から始まる新シリーズ「PROJECT R.E.D.」第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』へと受け継がれているに違いない。
日本コロムビア『宇宙刑事ギャバン ベストヒット曲集』ジャケット表(著者私物)
いままでにない宇宙ヒーローをつくる
『宇宙刑事ギャバン』の企画はまず、あのメタリックな「コンバットスーツ」のビジュアルから始まった。東映プロデューサー(当時)吉川進氏は、『仮面ライダースーパー1』(1980年)で仮面ライダーシリーズのテレビ放送が一時終了し、東映制作の特撮ヒーロー作品が『太陽戦隊サンバルカン』(1981年)1作のみとなったことで「東映ヒーロー存続の危機」を感じていたという。もともと吉川氏は、大ヒットシリーズ『仮面ライダー』に対抗しうる魅力的なヒーロー作品を作り上げるべく、数年前から企画を練り上げていた。また、カラフルに色分けされたチームヒーローのアクションや、巨大母艦、合体ロボットが出てきて悪の怪物に挑む戦闘シーンがセールスポイントとなる「スーパー戦隊」シリーズが安定した人気を保ち続ける中、スーパー戦隊と比べても決して引けをとらないスケール感を有した「単体」ヒーローの新路線が必要であると考え、吉川氏が愛読していたSF作家E・Eスミスのスペース・オペラ『銀河パトロール隊(レンズマンシリーズ)』から着想を得た「銀河連邦警察」および「宇宙からやってきた刑事」のアイデアを固めていった。
吉川氏は『宇宙刑事ギャバン』の企画が成立し、制作にGOサインが出るまでには、さまざまなアイデアを検討し、吟味した経緯があったと語っている。
「ずいぶん検討用の企画書を作っていましたね。初期の動物保護係という設定、そして捕まえたモンスターたちを宇宙動物園に入れて飼育するなんていうのは、当時バンダイの専務だった杉浦幸昌(バンダイ元会長)さんのアイデアを取り入れているところがあります。脚本家の上原正三さんや高久進さん、小林義明監督とともに、バンダイさんとも雑談を含めると膨大なコミュニケーションをしつつ、いろいろなアイデアを盛り込んで新番組の企画を練り上げるんです(吉川氏)」
日本コロムビア『宇宙刑事ギャバン ベストヒット曲集』ジャケット裏(著者私物)
メタリック・ヒーローの創造
当時バンダイで商品企画・開発を手がけていた村上克司氏から提示されたデザイン画には、仮面ライダーやスーパー戦隊のような「布製のコスチュームにプロテクターをあしらった強化スーツ」のスタイルからさらに一歩進めた、ロボット的なメカニカル要素を全面に打ち出した未来的ヒーローが描き出されていた。吉川氏は村上氏によるイメージイラストを一目見た瞬間、新しい特撮ヒーローを作ることができるという確信を持ったそうだ。
「宇宙のどこかの惑星で、沼のような場所にメカニカルなヒーローが剣を持って立っている。そして、異形の怪物たちが彼を取り囲んでいる……といったイラストです。素晴らしいデザインでね、このイメージを活かして作品を作ろうということになったのです(吉川氏)」
村上氏はギャバンについて「異星のヒーローというのはシンプルなものではないか、と考えてデザインしました。革新的なものを作ろうとしたわけではなく、自分の中では自然な流れで生まれています。サイエンスティック(科学的)な匂いのするヒーローにしたいという考えが強くありました」とデザイン上の狙いを語っている。そして、コンバットスーツのメタリック感を強調するため「全身にシルバーメッキを施す」というアイデにも、村上氏の意見が大きく関わっていたという。
「玩具にメッキ処理するのはわりと簡単にできるものなのですが、面積の大きい撮影用スーツのFRPパーツにメッキをかけるのは当時としてもかなり難しい作業だったんです。それを、レインボー造型の前澤範さんが苦労して、頑張って、非常にクオリティの高いものを作り上げてくれました。あの方は根性がありますから。また、メッキ処理のことを『蒸着(真空蒸着)』と言うんですが、これはヒーローが変身するときの言葉にピッタリだと思ったんです。ギャバンは生身の人間がプロテクターを着込んでいる設定ですから、『蒸着!』と叫ぶやいなや、プロテクターを構成する金属が一瞬で身体の周辺に電送されてくる、その瞬間を映像で見せることができればカッコいいぞ、と思いましたね(村上氏)」
●「蒸着」のインパクト
「蒸着」のインパクト
宇宙刑事ギャバン(一条寺烈)がコンバットスーツを蒸着するタイムは、わずか0.05秒にすぎない。通常ならばあまりにも速すぎて人間の目では確認できない「蒸着」の工程を、「では、蒸着プロセスをもう一度見てみよう」というナレーション(政宗一成)と共にプレイバックしてじっくり見せる演出には、強いインパクトがあった。
これについて吉川氏は「私が初めてプロデュースしたテレビ作品『日本剣客伝』で、天下の剣豪・宮本武蔵が一瞬の早業で相手を斬るんですが、あまりにも技が速すぎてよくわからない。だからスローモーションでもう一度プレイバックして、技が決まる瞬間をじっくり見せる演出を行なったんです。イメージとしては、大相撲中継のとき、決まり手の瞬間をスローモーションで見せる、あれですよ(笑)。『日本剣客伝』のことを村上さんが知っていて、ああいう演出にしてほしいという要望があり、ギャバンにとり入れてみたのです」と、蒸着プロセス演出の成り立ちを明かした。
ケイブンシャ『宇宙刑事ギャバン大百科』表紙(著者私物)
人間味のあるヒーロー像
『宇宙刑事ギャバン』のメインライターとして、基本設定が語られる第1話をはじめとする主要なエピソードを手がけたのは、『秘密戦隊ゴレンジャー』『がんばれ!!ロボコン』『電子戦隊デンジマン』『がんばれ!レッドビッキーズ』など、数々のヒット作を生み出した脚本家の上原正三氏。『ギャバン』当時の上原氏は『太陽戦隊サンバルカン』(1981年)と『それゆけ!レッドビッキーズ』(1981年)の2作でメインライターを務め、乗りに乗っていた時期。『サンバルカン』を終えた上原氏はマンネリを嫌って「スーパー戦隊」の降板を吉川氏に申し出たが、同じ時期に『ギャバン』の企画が固まりはじめ、そのまま新シリーズのメインを務めることになった。
上原氏は『宇宙刑事ギャバン』について「宇宙からきたスーパーヒーローを生み出すにあたって、子どもたちと同じ目線に立ったヒーロー像を作りたかったんです。子どもたちが声をかけたら、気さくに返事をしてくれる、みたいなキャラクターがいいんです」と、親しみやすいヒーローキャラクターを創造する狙いを語っていた。その思いは、上原氏が主要な脚本を書いた『バトルフィーバーＪ』(1979年)『電子戦隊デンジマン』(1980年)でも活躍していたアクション俳優・大葉健二が主役の一条寺烈に選ばれたことで、より強くなっていったという。
「大葉健二くんは、牧場(アバロン乗馬クラブ)で働く青年というイメージにピッタリでした。彼は絶対に嘘なんてつかない、みたいな顔をしてるんだよね。実に味わいのある表情をする。戦隊の5人ヒーローに負けない、一人で5人分の働きを見せるヒーローとしてはよっぽどの魅力を持たせないといけないという思いがありましたが、その点、大葉くんには人間味があって非常に書きやすかったですね(上原氏)」
朝日ソノラマ『ファンタスティック・コレクションNo.41 宇宙刑事ギャバン』表紙(著者私物)『宇宙刑事シャイダー』(1984年)放送中に刊行されたムックで、大葉健二インタビューが掲載されている
●アクション俳優・大葉健二の魅力
アクション俳優・大葉健二の魅力
大葉健二は1971年、16歳という若さで千葉真一率いるJAC(ジャパンアクションクラブ／現：JAE)に入門し、『人造人間キカイダー』(1972年)『ロボット刑事』(1973年)などでスタントマンを務める。やがて俳優としてもキャリアを積み上げ、1979年に『バトルフィーバーJ』のバトルケニア/曙四郎役でレギュラー出演。そして翌年『電子戦隊デンジマン』でもデンジブルー/青梅大五郎役を演じた。変身前の芝居だけでなく、優れた身体能力を活かしてのスタント、そしてスピーディな立ち回りをこなす大葉は、変身後のバトルケニア、デンジブルーのスーツアクションをも兼任。スタッフと相談してさまざまなアイデアを出し合い、撮影に臨んでいたという。
そんな大葉は、初めて単体のヒーローとして主演を果たした『ギャバン』について「企画書に『テーマは愛です』と書かれていて、そこに僕は感動したんです。一条寺烈という男は、母の生まれ育った星・地球を守り、さらに地球のどこかにいるかも知れない父さん(バード星宇宙刑事ボイサー/演：千葉真一)を捜したいと思っているんでしょう。その行動の根っこには、はかりしれないくらいの『愛』がないといけないと思ったんです。主題歌の歌詞(作：山川啓介)に『名もない花を踏みつけられない男』という言葉がありますよね。僕にとっては、どんな人でも分けへだてなく助けなければいけない者のことだと思っていました」と語り、まさに母の故郷・地球のすべてをいつくしみ、悪から守ろうとするギャバン＝烈を全力で演じるべく、頑張り続けた日々を振り返っている。
徳間書店『テレビランド増刊カラーグラフ24 宇宙刑事ギャバン メカ特集号』表紙(著者私物)
小林義明監督の原体験
第1話「東京地底の怪要塞」をはじめとする初期エピソードやオープニング、エンディングの演出を手がけ、作品世界の構築に多大な貢献を果たした小林義明監督は、大人向けアクション作品や『スパイダーマン』(1978年)、『太陽戦隊サンバルカン』『ロボット8ちゃん』(1981年)での実績を買われての起用だった。小林監督は『ギャバン』の最初の撮影をふりかえり、次のような話を披露してくれた。
「最初にシルバーメッキを施したスーツを浄水場へ持っていき、撮影を始めてみたんだけれど、ライトを当てたら反射で真っ黒になってしまい、カメラマンの瀬尾(脩)さんが『これじゃ撮れない!』って音をあげたんです。静止画だけならそれでもいいんだろうけど、動くともう、画面に映らない。それで、FRPにシルバー塗装したスーツを作り直し、これを使ってオープニングフィルムを撮りました(小林監督)」
メッキによる鏡面仕上げの超アップ用や、FRPの装甲にシルバーを塗装したアップ用、動きやすさを重視した軟質素材のアクション用と、カットに応じて数種類のスーツを用意し、画面効果を上げる手法は、東映特撮ではこの『ギャバン』から本格的に導入されていった。
オープニングで、真夜中の道路にコンバットスーツのギャバンが立ち、目(レーザースコープ)を発光させるカットなどは、小林監督の持ち味が活かされた最高にクールな演出だといえる。これについて小林監督は「あれは大井埠頭へ行って撮ったんです。やはりああいったメカニックを打ち出したヒーローですから、和風な民家の前とか、緑の多い場所とかでは似合わないですよね(笑)。少しでも未来的な匂いがする場所を、と考えてああいう冷たそうなところを選んだんです。新宿の高層ビルなどもそういったイメージで選んでいますね」と、演出の狙いを語っている。
ギャバンの敵・宇宙犯罪組織マクーに君臨するドン・ホラー(声：飯塚昭三、渡部猛)は、地軸を操作して「魔空空間」という一種のブラックホールを作り出すことができる。ギャバンとベム怪獣、および獣星人ダブルマンとの対決の場を、何が飛び出てくるかわからない異次元の空間に設定することにより、理屈を超えた異常な場面転換などが多用され、これが『ギャバン』アクション面での大きな見どころとなった。
小林監督は魔空空間の演出について「小さな子どもは、自分が今観ている世界は実在していて、絶対的なものだと考えるじゃないですか。だけど、そうじゃない世界もあるんだよ、ということを伝えたかったんです。魔空空間の本当の狙いは『いつも見慣れている街が、ある日突然別な世界に変わってしまう』という怖さを見せたかったわけです。日常生活をそのまま鵜呑みにして、信じていちゃいけませんよ、本当はその裏に別世界がありますよ、というメッセージ。そういった怖さを表現したくて、一生懸命作っていたんです」と、演出意図を語っている。
日常の世界が、いきなり異次元空間へ変わってしまう……という演出の背景には、子ども時代に東京大空襲(1945年)を体験した小林監督の思いが込められていた。「米軍が落とした焼夷弾で民家が次々と燃え上がり、その炎が白い煙に反射して、空が一面真っ赤になりました。あのときに見た夜空の色は、忘れられません。その日の昼はごく普通の青い空でしたし、周囲の建物も普通にありました。しかし夜が明けると、一面が焼け野原でした。いつも見慣れた街がほんの一瞬でまったく別な姿に変わってしまうという映像作りの原点は、少年時代の空襲体験だといえます(小林監督)」
『ギャバン』第26話「人形は見た!毒ガス殺人部隊の正体」や『超力戦隊オーレンジャー(劇場版)』(1995年)など「脚本・上原正三、監督・小林義明」コンビは「戦争反対」のメッセージが強く込められたエピソードを多く作り上げている。これについて小林監督は「『日本を、戦争をするような国にしてはいけない』という思いは、僕の作品に一貫するテーマとなっています。『宇宙刑事』を観てくれた人が作品の中から『何か』を感じ取ってくれて、後々の世代にも語り継いでもらいたい。それが大切なことだと思っています」と語り、娯楽作品を通じて、未来を担う子どもたちへ大切なメッセージを送っていたことを明かした。
矢島特撮のダイナミズム
ギャバンの乗る超次元高速機ドルギランとマクーの戦闘円盤との空中戦や、電子星獣ドルが巨大化したベム怪獣をドルファイヤーで焼き払う戦闘シーンなどは、矢島信男特撮監督率いる特撮研究所スタッフの腕の見せどころである。
1978年にSF超大作『宇宙からのメッセージ』(監督：深作欣二)でファンタジック＆ダイナミックな特撮映像を生み出した矢島監督は『ギャバン』の特撮について「魔空空間は東映東京撮影所の第5ステージを使って撮ったんです。あの幻想的な背景を描いてくれたのは、雲を描かせたらこの人の右に出るものはいないという島倉二十六(ふちむ)さん。島倉さんに『火星のイメージで』と注文し、あの見事な魔空空間の空が出来上がったんです」と、広大なステージ一面に描かれた魔空空間の背景画の見事さを称えた。
『ギャバン』では、『宇宙からのメッセージ』でも効果的に使われた当時の最新技術「東通ECGシステム」が連続テレビ作品で本格導入されたことも特筆すべき事項である。ECGとは「ELECTRO CINEMA (PHOTO)GRARHY」の頭文字を取った名前で、ビデオで録画した映像を極力鮮明な状態でフィルムにする技術のこと。フィルム上での合成(オプチカル合成)より手間がかからず、演出イメージを形にしやすいビデオ合成(ECGシステム)は、CG(コンピューターグラフィック)が発達してくる2001年あたりまで、東映特撮ヒーロー作品において大活躍した。第2話「盗まれた日本列島」での、映画『レイダース』を思わせる「洞窟の向こうから転がってくる巨大な球に追われる烈」というスリリングな特撮シーンにもビデオ合成が使用されており、優れた効果をあげている。また、ベム怪獣ガマラモンスターとギャバンが魔空空間の中にある「土星の輪」の上に立ち、格闘するといった奇抜なビジュアルは、矢島監督の柔軟な発想から出たものであったという。
アクション監督を務める金田治氏、横山稔氏も毎回、さまざまなアイデアを出しながら撮影に取り組んでおり、第15話「幻?影?魔空都市」や第41話「魔空都市は男の戦場 赤い生命の砂時計」といったノンストップ・アクション主体のエピソードなども作られている。
矢島監督は、いわゆるミニチュアを使ったアナログ的な手作りの特撮映像について「大勢のスタッフが力を合わせて作っているところが、映像に現れるんだよ。仕掛けがうまくいけば嬉しいし、失敗したら残念だし、そういう喜怒哀楽の積み重ねが画面に現れている。画面に映っていない大勢のスタッフの姿が、出来た映像の中から見えてくるんです」とその醍醐味を語りつつ、デジタル技術の発達をも柔軟に取り入れ、デジタル、アナログ両方の良いところを活かしながら優れた映像を作ればよいと語っていた。
受け継がれるチャレンジ魂
ここでご紹介した方々のほかにも、プロデュース(折田至)、脚本(高久進、筒井ともみほか)、音楽(渡辺宙明)、挿入歌作曲・歌唱(ハーリー木村)、作詞(山川啓介)、主題歌歌手(串田アキラ)、設定(企画者104/横田誠、葛西おと)、キャラクターデザイン(増尾隆幸、野口竜、赤坂徹郎)、撮影(瀬尾脩、いのくままさお、松村文雄ほか)、選曲(村田好次)、操演(羽鳥博幸)、監督(奥中惇夫、田中秀夫、小笠原猛、服部和史)、そして魅力的なレギュラーキャスト、各回ゲスト陣など、良質の特撮ヒーロー作品を手がけてきた多くの人々が「新しいヒーローを作ろう」という共通の思いのもと、それこそ命がけでチャレンジしてきたのが『宇宙刑事ギャバン』という作品だった。
まもなく、多くの人々から愛された『ギャバン』の名を受け継ぐ新番組『新宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が、令和の世を生きる子どもたちのもとへ届けられる。あらゆる次元を飛び越えて、悪の魔手から人々を救う新ヒーローがどのような活躍をするのか、大いに期待が高まっている。
グライドメディア『宇宙刑事シリーズ公式読本 METALLIC BIBLE』表紙(著者私物)『宇宙刑事ギャバン』『宇宙刑事シャリバン』『宇宙刑事シャイダー』『巨獣特捜ジャスピオン』『時空戦士スピルバン』の5作品を徹底研究。キャスト・スタッフのインタビューが充実しているほか、カラー・モノクロで多数のデザイン画を掲載。
秋田英夫 あきたひでお 主に特撮ヒーロー作品や怪獣映画を扱う雑誌・書籍でインタビュー取材・解説記事などを執筆。これまでの仕事は『宇宙刑事大全』『大人のウルトラマンシリーズ大図鑑』『ゴジラの常識』『仮面ライダー昭和最強伝説』『日本特撮技術大全』『東映スーパー戦隊大全』『上原正三シナリオ選集』『DVDバトルフィーバーJ（解説書）』ほか多数。 この著者の記事一覧はこちら