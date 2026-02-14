◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ ▽第２節 藤枝２―０松本（１４日・藤枝総合）

Ｊ２藤枝がＪ３松本と対戦し、２―０で白星をつかんだ。相手チームである松本から加入したＦＷ菊井悠介（２６）が後半で２得点。今季就任した槙野智章監督に公式戦初勝利を届けた。

後半１５分、左サイドで味方が得たフリーキックを菊井が右足で蹴り込むと、ボールは相手ＧＫの目前で弾み、右隅に吸い込まれた。仲間と抱き合い、ゴール裏のサポーターに背番号を指さすパフォーマンスは、まるで「俺が藤枝の１０番だ」と宣言するかのようだった。後半３１分にはＰＫを冷静に決め、勝利を決定づけた。

菊井にとって古巣との対戦は複雑な心境の試合だった。「難しい感情でした。後にも先にも、これ以上難しいゲームはないと思えるくらい」と振り返る。試合中は元チームメートの徹底マークに苦しみ、ボールに触れる機会も限られた。「得点以外の部分では反省が多いゲームでした」と悔しさをのぞかせる。それでも古巣サポーターの拍手には感謝を忘れなかった。「大ブーイングを覚悟していました。でも、愛のある素晴らしいサポーターでした」と語った。

身長１７３センチ、体重７３キロ。小柄な体格を逆手に取り、創造性あふれるプレーを磨いてきた菊井。少年時代の挫折経験が今の強さの元になっている。神戸伊丹Ｕ―１５でユース昇格が有力視されながら、突然その道を断たれた。その後、大阪桐蔭へ進学。「ここで一度、壁にぶつからなければユースに上がれなかった理由に気づけない」と覚悟を決め、あえて厳しい道を選んだ。フィジカル重視の環境で走り込みを重ね、主力に定着したのは高校３年時。逆境を乗り越えてきた経験は、礎となっている。

その後、流通経済大を経て、４年間在籍した松本に加入。背番号１０を背負い、３年目から２年間は主将を務めた。Ｊ２復帰を目指すクラブを昇格に導けなかったことで、重圧にも直面した。「あの時間があったからこそ、人間的にも精神的にも成長できた。どのステージでも自分の糧になっている」と振り返る。その経験が現在のプレーと精神力を支えている。数々の苦難を乗り越えてきた菊井が、藤枝の新１０番としてチームをけん引する存在となっていく。（伊藤 明日香）