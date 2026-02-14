◇ミラノ・コルティナ五輪 第9日 カーリング女子1次リーグ（2026年2月14日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

女子1次リーグ第3戦が14日に行われ、開幕連敗の日本代表フォルティウスは世界ランキング1位のスイスに7―5で逆転勝利。金メダル候補を撃破し大きな大きな五輪1勝をつかみ取った。

1次リーグが開幕した12日は厳しい連敗スタートとなったフォルティウス。休養日を挟み迎える相手は金メダル候補のスイスだが、スキップ・吉村紗也香（34）、リード近江谷杏菜（36）、サード・小野寺佳歩（34）、セカンド・小谷優奈（27）、リザーブの小林未奈（23）はひるむことなく立ち向かい大きな1勝を手にした。。

今大会初ガッツポーズを見せる場面もあった吉村は「昨日は試合がなく、みんなでこの試合に向けていろんなことを話して、この一戦に全集中して今日は臨みました。序盤もドローの感覚をつかめていましたし、テイクもいい感覚が持てていたので、今日は自信を持ってすべて投げられたかなというふうに思います」と安どの表情を浮かべた。

開幕連敗からの切り替え。吉村は「ショット自体は悪くなかったので、本当に一投一投、自分たちを信じてやるだけだなというふうに思っていたので。今日は本当にチーム全体が自信を持って（自分たちを）信じて投げられたかなというふうに思います」。1次リーグは10チームの総当たりで、4位までが準決勝に進出。14日は2試合が予定されており、日本時間15日の3時5分から同10位の米国と対戦する。大事な第4戦に向けて「今の試合みたいに、最後まで粘り強く、一投一投丁寧に、自分たちを信じて頑張りたい。私たちは金メダルを目指してこれまでやってきたので、そこに向けて一歩ずつ積み重ねていきます」と言葉に力を込めた。