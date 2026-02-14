ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１４日、カーリング女子１次リーグで日本がスイスを７−５で破り、今大会初勝利を挙げて１勝２敗とした。

開幕から連敗の２試合ではショットの精度が上がらなかった日本だが、この日はスキップの吉村紗也香、小野寺佳歩を中心に後半に好ショットを連発。世界ランキング１位のスイスを代表する強豪チームをねじ伏せた。（デジタル編集部）

日本が３−４で迎えた後攻の第７エンド。ハウス内に石をためるスイスが最終盤で６つの自ストーンをハウス内に散らす。日本はスキップ吉村のドロー１投目でナンバーワンの位置を取れず、スイスが最終投でナンバーワンとスリー。しかし吉村の最終投のダブルテイクアウトショットが見事に決まり、日本が大きな２点をもぎとって５−４と逆転した。

吉村はこの試合でドローショットの成功率が９５％、全体でも８３％と好調だった。試合後、中継テレビ局のインタビューで「ドローもテイクも感覚をつかめ、自信を持って投げられた。私たちの目標の金メダルを目指して一歩ずつ積み重ねていく」と話した。

２０１４年ソチ大会以来、３大会ぶりの五輪出場となった小野寺も、いい形でスキップに渡すサードの役割を果たし「２敗から始まった私たちは、割り切って生まれ変わろうと話し合って、生まれ変わって。ゼロか１００か、決めきれたところも大きなミスもあったので、もっとショットの精度を上げていきたい。ここからが私たちのオリンピック」とほっとした表情を見せた。