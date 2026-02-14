W杯出場&降格回避なるか…日本人2選手所属のブラックバーンが北アイルランド代表監督を招聘! 異例の“二刀流”へ
DF森下龍矢とFW大橋祐紀が所属するブラックバーン(イングランド2部)は13日、マイケル・オニール監督(56)が新指揮官に就任することを発表した。シーズン終了までの短期契約となる。
オニール監督は現在、北アイルランド代表も指揮。クラブによると、同国サッカー協会との合意に基づき、代表監督との兼任になるという。
ブラックバーンはリーグ戦で15試合を残し、自動降格圏内の22位。直近10試合でわずか1勝しか挙げられていない。今月2日にはバレリアン・イスマエル前監督の解任を発表していた。
オニール監督が率いる北アイルランドは、北中米ワールドカップ欧州予選のプレーオフに進出しており、3月26日の準決勝でイタリアと対決。勝てば同31日の決勝で本大会出場を懸け、ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と戦う。
