　2月9日～13日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<3787> テクノマセマ　東Ｓ　 26/ 3　　　　4　　　 75　1775.0　 2/10
<3168> ＭＥＲＦ　　　東Ｓ　 26/ 8　　　407　　 2607　 540.5　 2/13
<6198> Ｃａｒｅｅｒ　東Ｇ　 26/ 9　　　 20　　　100　 400.0　 2/13
<7615> 京都友禅ＨＤ　東Ｓ　 26/ 3　　　 50　　　203　 306.0　　2/9
<2876> デルソーレ　　東Ｓ　 26/ 3　　　100　　　380　 280.0　 2/13
<6218> エンシュウ　　東Ｓ　 26/ 3　　　 50　　　190　 280.0　 2/12
<7255> 桜井製　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　 28　　　 95　 239.3　 2/12
<4288> アズジェント　東Ｓ　 26/ 3　　　 50　　　162　 224.0　 2/12
<2108> 甜菜糖　　　　東Ｐ　 26/ 3　　　100　　　300　 200.0　 2/13
<3058> 三洋堂ＨＤ　　東Ｓ　 26/ 3　　　 60　　　170　 183.3　 2/13

<3358> Ｔｒａｉｌ　　東Ｓ　 26/ 3　　　 59　　　146　 147.5　 2/13
<4241> アテクト　　　東Ｓ　 26/ 3　　　 70　　　170　 142.9　 2/13
<7238> ブレーキ　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1700　　 4000　 135.3　 2/12
<6862> ミナトＨＤ　　東Ｓ　 26/ 3　　 1235　　 2788　 125.7　 2/10
<438A> インフ　　　　東Ｇ　 26/ 3　　　 80　　　180　 125.0　 2/13
<7222> 日産車体　　　東Ｓ　 26/ 3　　 7000　　14200　 102.9　 2/12
<4082> 稀元素　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1200　　 2400　 100.0　 2/12
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　 26/ 6　　 2275　　 4499　　97.8　 2/13
<5707> 東邦鉛　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1800　　 3500　　94.4　 2/13
<9308> 乾汽船　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　596　　 1148　　92.6　 2/12

<7677> ヤシマキザイ　東Ｓ　 26/ 3　　　290　　　538　　85.5　 2/13
<1447> ＳＡＡＦＨＤ　東Ｇ　 26/ 3　　　380　　　697　　83.4　 2/13
<4620> 藤倉化　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1800　　 3300　　83.3　 2/12
<4360> ＭＣＰｓ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　360　　　650　　80.6　 2/13
<5711> 三菱マ　　　　東Ｐ　 26/ 3　　43000　　76000　　76.7　 2/12
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　 26/ 3　 121000　 209000　　72.7　　2/9
<3796> いい生活　　　東Ｓ　 26/ 3　　　106　　　176　　66.0　 2/12
<6033> エクストリム　東Ｇ　 26/ 3　　　963　　 1550　　61.0　 2/12
<9635> 武蔵野　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　 40　　　 63　　57.5　 2/12
<6092> エンバイオＨ　東Ｓ　 26/ 3　　　844　　 1321　　56.5　 2/13

<7561> ハークスレイ　東Ｓ　 26/ 3　　 1600　　 2500　　56.3　 2/10
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　 26/ 3　　77000　 120000　　55.8　 2/13
<8139> ナガホリ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　770　　 1200　　55.8　 2/13
<5698> エンビプロ　　東Ｓ　 26/ 6　　 1700　　 2600　　52.9　 2/12
<4047> 関電化　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 3500　　 5300　　51.4　 2/13
<7521> ムサシ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2744　　 4149　　51.2　 2/10
<7887> 南プラ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2000　　 3000　　50.0　 2/13
<6699> ダイヤＨＤ　　東Ｐ　 26/ 3　　 1150　　 1700　　47.8　 2/12
<5922> 那須鉄　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2175　　 3198　　47.0　 2/12
<5142> アキレス　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1750　　 2550　　45.7　　2/9

<7877> 永大化工　　　東Ｓ　 26/ 3　　　310　　　450　　45.2　 2/12

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

株探ニュース