今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (2/9～2/13 発表分)
2月9日～13日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<3787> テクノマセマ 東Ｓ 26/ 3 4 75 1775.0 2/10
<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ 26/ 8 407 2607 540.5 2/13
<6198> Ｃａｒｅｅｒ 東Ｇ 26/ 9 20 100 400.0 2/13
<7615> 京都友禅ＨＤ 東Ｓ 26/ 3 50 203 306.0 2/9
<2876> デルソーレ 東Ｓ 26/ 3 100 380 280.0 2/13
<6218> エンシュウ 東Ｓ 26/ 3 50 190 280.0 2/12
<7255> 桜井製 東Ｓ 26/ 3 28 95 239.3 2/12
<4288> アズジェント 東Ｓ 26/ 3 50 162 224.0 2/12
<2108> 甜菜糖 東Ｐ 26/ 3 100 300 200.0 2/13
<3058> 三洋堂ＨＤ 東Ｓ 26/ 3 60 170 183.3 2/13
<3358> Ｔｒａｉｌ 東Ｓ 26/ 3 59 146 147.5 2/13
<4241> アテクト 東Ｓ 26/ 3 70 170 142.9 2/13
<7238> ブレーキ 東Ｐ 26/ 3 1700 4000 135.3 2/12
<6862> ミナトＨＤ 東Ｓ 26/ 3 1235 2788 125.7 2/10
<438A> インフ 東Ｇ 26/ 3 80 180 125.0 2/13
<7222> 日産車体 東Ｓ 26/ 3 7000 14200 102.9 2/12
<4082> 稀元素 東Ｐ 26/ 3 1200 2400 100.0 2/12
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 26/ 6 2275 4499 97.8 2/13
<5707> 東邦鉛 東Ｐ 26/ 3 1800 3500 94.4 2/13
<9308> 乾汽船 東Ｓ 26/ 3 596 1148 92.6 2/12
<7677> ヤシマキザイ 東Ｓ 26/ 3 290 538 85.5 2/13
<1447> ＳＡＡＦＨＤ 東Ｇ 26/ 3 380 697 83.4 2/13
<4620> 藤倉化 東Ｓ 26/ 3 1800 3300 83.3 2/12
<4360> ＭＣＰｓ 東Ｓ 26/ 3 360 650 80.6 2/13
<5711> 三菱マ 東Ｐ 26/ 3 43000 76000 76.7 2/12
<5713> 住友鉱 東Ｐ 26/ 3 121000 209000 72.7 2/9
<3796> いい生活 東Ｓ 26/ 3 106 176 66.0 2/12
<6033> エクストリム 東Ｇ 26/ 3 963 1550 61.0 2/12
<9635> 武蔵野 東Ｓ 26/ 3 40 63 57.5 2/12
<6092> エンバイオＨ 東Ｓ 26/ 3 844 1321 56.5 2/13
<7561> ハークスレイ 東Ｓ 26/ 3 1600 2500 56.3 2/10
<5706> 三井金属 東Ｐ 26/ 3 77000 120000 55.8 2/13
<8139> ナガホリ 東Ｓ 26/ 3 770 1200 55.8 2/13
<5698> エンビプロ 東Ｓ 26/ 6 1700 2600 52.9 2/12
<4047> 関電化 東Ｐ 26/ 3 3500 5300 51.4 2/13
<7521> ムサシ 東Ｓ 26/ 3 2744 4149 51.2 2/10
<7887> 南プラ 東Ｓ 26/ 3 2000 3000 50.0 2/13
<6699> ダイヤＨＤ 東Ｐ 26/ 3 1150 1700 47.8 2/12
<5922> 那須鉄 東Ｓ 26/ 3 2175 3198 47.0 2/12
<5142> アキレス 東Ｐ 26/ 3 1750 2550 45.7 2/9
<7877> 永大化工 東Ｓ 26/ 3 310 450 45.2 2/12
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース