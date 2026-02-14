恋愛を急ぎすぎる人と、自然に深まる恋をする人。その差は“距離の縮め方”です
恋をすると、いい関係になりたいと強く思うほど、連絡の頻度や会う回数を増やしたくなるもの。でも、気づけば相手との温度差に不安を感じていませんか？一方で、無理に急がなくても、自然と関係が深まっていく恋もあります。この違いは“距離の縮め方”にあります。
不安を埋めるために近づきすぎていない？
恋愛を急ぎすぎる人は不安を感じるたびに距離を詰めようとします。でも、頻繁な連絡や確認は、自分にとっては安心にはなっても、相手にはストレスになてしまうことも。一方で自然に深まる恋では、相手のペースも尊重しながら距離を縮めています。
相手にも“自分と同じペース”を求めていない？
恋愛には、それぞれペースがあります。恋愛を急ぎすぎる人は自分と同じペースで進まないと不安になり、焦りが生まれやすくる傾向があるでしょう。逆に自然と恋が深まっていく人は、相手とのペースの違いを受け入れ、その中でできるコミュニケーションを重ねています。
心の距離は信頼の積み重ねで縮まっていく
長続きする関係は、会う回数や時間ではなく、小さな信頼の積み重ねで深まります。無理に距離を詰めるより、約束を守る、話を聞くといった基本を重ねることが、結果的に信頼を深めていくのです。
恋は、急ぐほど縮まるものではありません。相手との間に流れる時間を大切にすることで、関係を自然に育てていきましょうね。 ※画像は生成AIで作成しています
