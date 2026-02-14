そこ触っちゃうの！最愛の彼を驚かせる「ハグ中のボディタッチ」
最愛の彼とハグをする時、ただ身を委ねているだけだと彼に物足りなさやマンネリ感を感じさせてしまいます。そこで今回は、いつもは受け身の女性でもできる「ハグ中のボディタッチ」を紹介。ぜひ採り入れて彼を驚かせちゃいましょう。
｜手を移動させながら優しく触る
ハグのとき彼の腰や肩に手を回したら、手の位置を少し動かしてみましょう。彼の全身を優しくゆっくり触れるように、肩から腰に、腰から太ももにと移動させるだけでOKです。
｜頭を撫でる
彼の頭を撫でて、あなたの包容力をアピールしましょう。思わず彼もあなたに甘えたくなっちゃうかも。また、頭を撫でながら彼の目を見つめるとより効果的です。
｜彼のポケットに手を入れる
彼のポケットに手を入れるという少し大胆なアプローチも刺激的。より肌に近い場所で彼を刺激することができます。ただし、ガツガツと激しい動きはNG。ゆっくりと色っぽく手を動かすのがポイントです。
｜脚を絡める
彼と立ったままハグしている時、彼の脚に自分の脚を絡めてみましょう。体の密着度が一気に高まります。それと同時に、他のボディタッチを加えれば、彼にハグ以上のことを求められちゃうかもしれません。
最愛の彼からハグされると安心感を得られますが、だからといっていつも彼任せにならないように注意が必要。時にはあなたから積極的にボディタッチをして彼を刺激してあげましょうね。
