下半身が急に太って見える原因。40代から始めたい“お尻の筋肉を目覚めさせる”簡単エクササイズ
体重は大きく変わっていないのに、下半身だけ急に太って見える原因のひとつが、お尻の筋肉の衰えとこわばりです。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ヒップロールブリッジ】。お尻をやさしく動かしながら体幹まで同時に刺激できるため、腰まわりの安定感と下半身のシルエットづくりを後押しします。
ヒップロールブリッジ
（１）床に仰向けになって両ひざを立て、両手のひらを床に置く
（２）一旦息を吸ってお腹を薄くし、息を吐きながら背骨を腰側から１本ずつ引き上げていく
▲お腹は薄くしたままをキープします
（３）ひざと肩が一直線になったら、肩とかかとで床をプッシュする
▲お腹の位置が落ちないようにキープします
（４）一旦息を吸って、息を吐きながら背骨を背中側から１本ずつ床に下ろしていく
▲お腹は薄くしたままをキープします
これを“１日あたり５回を目標に実践”します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹を薄くした状態で行うこと」がポイント。お腹だけを上に突き出す姿勢にならないように注意しましょう。お尻の筋肉がしっかり働くようになると、立ち姿や歩き方の印象まで変わってきます。続けるほど、きっと下半身の軽さとすっきり感を実感できるはずです。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞
🌼脚が痩せない…を解決へ。股関節から整えて【贅肉がつきにくい下半身をつくる】簡単エクササイズ