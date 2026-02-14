歌手のmilet（年齢非公表）が14日、東京・日本武道館で3年ぶり2度目の同所でのライブを行った。自身初となるダンスを披露。新たな表現で、前日13日と合わせ1万7000人の前で新曲「The Story of Us」など21曲を披露した。

光り輝くステージに1人。ハスキーながらも心地よい歌声で魅了した。タイトルは「Ray of Water」。光と水の演出を詰め込み世界観を作りあげた。「生まれ変わってもあなたに巡り会えるように」。そう思いを込め表現したのはファンへの感謝の思いだった。

昨年4月に休養を発表していた。この日はその間に支えてもらった母へのメッセージも込めて「December」も披露。「大きな舞台ですごく緊張していた」という言葉どおり、声が震える場面もあったが「いまはすがすがしくてとても楽しい」と明るい笑顔を見せた。

これまでのライブではマイクと向き合い、持ち前の歌唱力で魅了してきた。だが今回はダンサーも加わり自身が手足を動かす場面も。ステージでの新たな演出方法も手に入れ、「時に疲れた時は私に体をあずけてください。そうしたら、抱きしめます」と再会を約束した。アンコールでは「盛り上がろうぜ！」とあおる場面も。「きょうは新しいmiletも見せられた」と充実感たっぷりにライブを楽しんだ。（吉澤 塁）