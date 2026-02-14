ウエストにくびれを取り戻す。１日左右各５回【脇腹の贅肉落としに効く】簡単習慣
忙しい毎日で運動不足という方は少なくないと思います。でも、そのまま何もしないでいると腰周りの筋肉が凝り固まってしまい、腰周りに贅肉がつきやすくなってしまうもの。そんな悪循環を断ち切るべく習慣に採り入れたいのが、腰周り（特に脇腹）の贅肉落としに効果的なピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクスツイスト】です。
スフィンクスツイスト
（１）肩の真下にひじをつき、手のひらを正面に向けて開く。また、お尻をきゅっとしめて、口から息を吐きながらお腹を薄くすして、鼻から息を吸って準備する
（２）口から息を吐きながら右手を伸ばして上半身を右にねじる
（３）鼻から息を吸ってさらに右手の平をグッと押して肩甲骨を寄せて胸を開く
（４）口から息を吐きながら（１）に戻り、続けて反対方向も（２）、（３）を行う
これを“１日あたり左右各５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹に力を入れて、床にお腹が着かないように実践すること」がポイントです。ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞