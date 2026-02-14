「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本７−５スイス」（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

日本代表・フォルティウスが昨年の世界選手権２位のスイスに逆転勝ちし、今大会初勝利を挙げた。

日本は先攻の第１エンドで２失点。第４エンドに追いつくと、第７エンドにはスチールされそうなピンチで吉村紗也香がダブルテークアウトを決めて２得点。５−４と逆転すると、第８エンドでも１点をスチールし、６−５で迎えた後攻の最終１０エンドで１点を追加して逃げ切った。

１２日の初日に２連敗スタート。吉村は試合のなかった前日のミーティングで「みんなでいろんなことを話して、もう全集中して臨みました」と振り返った。サードの小野寺佳歩は「初日が２敗から始まってしまって、これはもう割りきって生まれ変わろうということで。まずこの舞台を楽しもう。思い切り笑顔でプレーしようと心がけてプレーした」と話し合いの内容を明かした。

吉村はこの日の自身のショットについては「序盤もドローの感覚もつかめていたし、テークもいい感覚を持てていた。自信を持ってすべて投げられたかなと思う」と胸を張り、チームについても「（初日も）ショット自体は悪くなかったので、本当に一投一投、自分たちは信じてやるだけたった。チーム全体が本当に自信を持って、信じて投げられた」と話した。

今大会初勝利を挙げて改めて目標を問われると「私たちは金メダルを目指してやってきた。そこに向けて一歩ずつ積み重ねていきます」と力強く話した。