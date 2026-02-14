家族と一緒にメリーゴーラウンドを楽しむ子どもたち＝１４日、県立こども医療センター

闘病中で外出が難しい子どもたちに楽しい思い出をつくってもらおうと、神奈川県立こども医療センター（横浜市南区）で１４日、移動式メリーゴーラウンドを設営するイベントが開かれた。子どもたちは白い木馬の上から、ボランティアや保護者らに笑顔で手を振っていた。

仕掛け人は、横浜市中区の造形会社でメリーゴーラウンドを制作している寺道健一朗さん（５６）。かつて父親が医師として同センターに勤務していたことから、病院の外に出られない子どもたちの存在をずっと気にしていたといい「少しでも非日常を楽しんでもらえる機会になれば」と、２０１５年からボランティアで開催を続けてきた。

車椅子やバギー、ベビーカーのまま回転台に乗れるスペースも用意され、車椅子の上でうれしそうに声を弾ませる子どもの姿も見られた。入院中の子どもたちの兄弟・姉妹「きょうだい児」も、電飾がきらめくメリーゴーラウンドに乗って表情を輝かせていた。

入退院を繰り返しながら病気の治療を続けている野竹惺稀さん（３）＝茅ケ崎市＝は、木馬の上でＶサインを作り家族と記念撮影。「楽しかった」とはにかんだ。