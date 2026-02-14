おしゃれのつもりが“おば見え”。今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春ニット」３選
春が近づくと、まず手に取りたくなるのが軽やかなニット。ただ、春ニットは選び方を少し間違えるだけで、途端に“昔の延長”の印象を残しやすいアイテムでもあります。色を明るくしたのにアカ抜けない、軽いはずなのに重たく見えるなどの違和感は、形と質感のズレから生まれているのです。そこで今回は、大人世代が気をつけたい「時代遅れになりやすい春ニット」を解説します。
▲軽さを意識したつもりでも、シルエットや素材で印象が止まりやすい
体に沿いすぎる細身ニット
ぴったりと体に沿う細身ニットは、一枚で着るとシルエットの古さが目立ちやすいアイテム。体のラインを強調しすぎる形は、今のゆとりあるバランスと噛み合わず、コーデ全体を窮屈に見せてしまいます。
装飾が目立つ“デザインニット”
フリルやビジュー、強い編み柄など、装飾が主役のニットは春の軽やかさと相性が難しい存在。デザインが強いほど、コーデ全体が一昔前の印象に寄りやすくなります。
今の空気感に合うのは、装飾を抑えたシンプルなニット。色や素材の質感で変化をつけた方が、大人の装いには自然に馴染みます。
厚みのある“冬寄り”素材
見た目は春色でも、素材が厚手のままだと季節感にズレが生まれます。起毛感の強いニットや重たい編み地は、春の光の下ではどうしても冬の延長に見えてしまいます。
春ニットは、薄手で空気を含む軽い素材が基本。透け感のある編みやドライな質感を選ぶだけで、同じ色でも印象がぐっと軽くなります。
▲軽さとゆとりが春ニット更新の鍵
春ニットを今っぽく見せるポイントは、軽さと適度なゆとり。形と素材を見直すだけで、コーデ全体の印象は自然に更新されます。新しい一枚を探す前に、まずは手持ちニットの見え方を確認すること。それが春のおしゃれを軽やかに始める近道です。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
