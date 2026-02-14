「きちんと話し合おう」ケンカ後の男性の動向でわかる“あなたの本命度”
ケンカは、関係の本気度が最も表れやすい場面のひとつ。楽しい時間より、衝突したあとの態度に人の本音は出るものです。本命相手ほど、男性は感情に任せて距離を置くより、関係を修復しようと動きます。
沈黙で終わらせようとしない
男性は本命相手とのケンカでは、気まずさを放置しません。時間を置いても連絡を取り、「ちゃんと話そう」と修復のきっかけを作ります。関係を途切れさせない行動は、本命ならではの姿勢です。
勝ち負けより理解を選ぶ
本命相手との衝突では、正しさを証明するより、相手を理解することを優先します。言い負かすより歩み寄る姿勢は、関係を守りたい心理の表れです。
態度が極端に冷たくならない
男性は腹が立っても、本命相手のことを完全に無視したり突き放したりはしません。怒りの中でもどこかにブレーキをかけます。関係を壊さないラインを無意識に守っているのです。
ケンカ後の男性の動向は、あなたの本命度を映す鏡。離れず、修復しようとする態度や姿勢こそ、愛情や想いの深さを教えてくれます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「これ食べてみて」が本気の証拠？食事シーンに隠れた男性の“本命サイン”