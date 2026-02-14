冬のままだと顔色がくすむ？40代・50代がやりがちな「春の重すぎリップ」問題
まだ寒さが残るものの、服や気分は少しずつ春へ向かう時期。このタイミングで意外と目立つのが、リップだけが冬のまま残っている違和感です。40代・50代に多いのが、深い色や重たい質感のリップを無意識に選び続け、口元が顔全体を沈ませてしまうケースになります。
深い色ほど安心、は落とし穴
冬はボルドーやダークブラウンなど、落ち着いた色が使いやすい季節。ただ、そのままの感覚で塗り続けると、口元だけが強くなり、肌のくすみを強調してしまいます。特にマット質感の濃色リップは、輪郭をはっきり見せる反面、表情を硬く見せがちです。
輪郭を取りすぎていない？
きちんと見せたい意識から、リップラインをくっきり取る人も少なくありません。しかし40代・50代では、この“描きすぎ”が口元の主張を強め、顔全体のバランスを崩す原因に。結果として、頑張っているのにどこか古い印象になってしまうのです。
春前は「軽さ」を足すだけでいい
今の時期は、色を大きく変える必要はありません。同系色でも、少し透け感のある質感に替えるだけで、口元は自然に明るく見えます。輪郭もきっちり取らず、中央からなじませるだけで十分。重さを削って軽さを足す。それだけで、顔全体が今の季節に合った印象へ整います。＜取材＆文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、メイクアップアーティストや美容師の一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
