太ってないのに老けて見られるのはなぜ？40代から“やつれ感”が出やすくなる理由
体重は減っていないのに、鏡を見るとやつれて見える、人から実年齢より上に見られることがある。そんな違和感を覚えたことありませんか？40代以降は、体重よりも“見え方”が印象を左右しやすくなるもの。そして、この痩せているのに老けて見える現象には、いくつかの共通した理由があります。
ボリュームの変化が印象を左右する
年齢を重ねると、顔の脂肪や筋肉のつき方が変わり、頬や目元のボリュームが減りやすくなります。体重が同じでも立体感が弱まることで影が目立ち、やつれた印象につながります。若い頃は細さがすっきり見えていた人ほど、この変化を強く感じやすい傾向があるのです。
栄養と血行が“健康的な印象”を支える
食事量が少なすぎたり、血流が滞ったりすると、肌の色やハリに影響が出ます。必要な栄養が不足すると、体は省エネ状態になり、顔色も沈みがちに。体重を保つことより、巡りと栄養を整えることが、健康的な印象につながります。
“引き締め”より“整える”視点へ
40代以降は、ただ体重を減らすより、筋肉を保ち、血流を促すことが重要。軽い筋トレやストレッチで姿勢を整えるだけでも、表情は変わります。健康的なボリューム感は、若々しさの土台になります。
痩せていないのに、やつれて見えたり、老けて見られたりするのは体重の問題ではありません。細さより元気さを意識することが、大人の見え方を支えます。体のバランスを整えることで、印象は自然に変わっていくはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼同じ体重なのに太って見える…。40代・50代で起きる「脂肪のつき方」の変化