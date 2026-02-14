【思考をキレイにする旅の仕方（509）】旅先で何度も通う飲食店を見つける理由
一週間ほど同じ場所に滞在する際、
「ここに住んだらどんな生活を送るだろう」
と考えることはいつものことです。
その中で飲食は重要な要素。
「どこの店に通うかなぁ」
と考えながら散歩すると楽しさは増します
マレーシアのコタバルに滞在した時のこと。
国内でもイスラム色が一番強いと言われ、
到着直後、町に設置されたスピーカーからコーランの詠唱が流れ、異国情緒に酔いしれました。
でも、ふと思います。
ないならないでいいんだけど……と思いながらも、
ビールが飲めそうな場所を探して歩き始めました。
路面から店内の様子を見て、壁にビールのポスターを探すのです。
すると居心地悪そうに小さなポスターが貼られた店を見つけました。
入口の軒先に強面で無表情のおじさまが立ち、目の前に小さな鍋を並べて肉や野菜を盛り付けています。
私が中の様子を探っていると「ジロリ」とにらみつけられました。
軽く会釈して中に入ります。
奥さまらしき女性が注文を取りに来たので、
他の客が食べている小さな鍋とビールのポスターを指差しました。
豚のスペアリブを薬膳スープで野菜と一緒に煮込んだ身体によさそうで美味しい。
「バクテー」と呼ばれるマレーシア料理でした。
結局、毎日通います。
３日目くらいから、奥さまが「あら？また来たの？」といった感じで、笑顔で迎えてくれるようになりました。
旦那さまはあいかわらず無表情の強面だけど。
最終日、「明日、この町を出るんです」と片言の英語で言うと、
奥さまがおじさまに伝え、無表情だった彼が、にやりと笑って軽く会釈してくれました。
通ったからこそ出会えた笑顔です。＜text：イシコ＞