DEZERTが、2月28日（土）に新曲『「音楽」』をリリースすることを発表した。

今作は事務所の先輩でもあるKen（L’Arc-en-Ciel）をプロデューサーとして招いて制作された壮大なロックナンバー。自らが”音楽”に向き合うその姿勢を謳うメッセージソングであると同時に、歩みを共にする相手に向けた”ラブソング”という側面も持ち合わせた一曲に仕上がっている。

制作にあたってはKenのプロデュースでアレンジ、楽曲の構成に向けたディスカッション、リハーサルからレコーディング本番に至るプレイ面での時に厳しくも“愛”に溢れる指導を交え、録音からミックス〜マスタリングにかけ音像の細部まで突き詰めた形となった。DEZERTメンバーにとってもかけがえの無い経験となったようだ。

また、『「音楽」』の制作過程や47都道府県ツアーに密着したドキュメンタリー作品が、リリースと同日の正午にU-NEXTのスペシャルプログラムとして公開されることも併せて発表された。番組配信と同時に公開される同曲のミュージックビデオもプロデューサーであるKenのアイディアが盛り込まれたものになっているとのことだ。

DEZERTは自身初の47都道府県ツアーを完遂し、残すは3月20日（金・祝）の幕張メッセイベントホールでのグランドファイナルのみ。怒涛のツアーとレコーディングを経て完成したDEZERTの「音楽」が、ファイナルでどのように鳴り響くのか注目が集まる。

なお新曲『「音楽」』の初オンエアは、メンバー全員がゲスト出演する2月20日（金）のFM NACK5「BEAT SHUFFLE」（19:00〜20:30）内で行なわれる。

■NEW DIGITAL SINGLE『 「音楽」』

2026年2月28日（土） RELEASE

配信 https://lnk.to/dezert_ongaku

2026年2月28日（土）正午〜配信開始

■番組情報

2026年2月28日（土）正午〜配信開始 ■U-NEXT SPECIAL PROGRAM

DEZERT 「僕らの“音楽”について 〜終わらない葛藤の先へ〜」 ■DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」

2024年12月に行われたDEZERT初の日本武道館ワンマンライブをU-NEXTで好評配信中

■＜DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL 「僕らの音楽について」＞ 2026年3月20日（金・祝）千葉・幕張メッセ イベントホール

OPEN 16:00 / START 17:00

・全席指定 7,000円（税込）

・ファミリー席 ※スタンド席 ※3歳以上〜15歳以下のお子様が割引対象：大人7,000円（税込）／子供5,000円（税込）

チケット詳細：https://www.dezert.jp/live_information/detail/24445