BMSG選抜メンバーによるR&Bバラード「BUBBLE」配信開始。＜BMSG FES’25＞初披露パフォーマンス映像も公開
BMSG所属アーティストから選抜されたMANATO（BE:FIRST）、KAIRYU（MAZZEL）、REIKO、KANON（STARGLOW）によるスペシャルユニット楽曲「BUBBLE」が、本日2月14日(土)に配信リリースされた。また、＜BMSG FES’25＞で初披露時のパフォーマンス映像も20時より公開されている。
「BUBBLE」は、切なさを帯びたメロディとR&Bの質感をまとったサウンドが印象的なバラード。BMSG所属アーティストの中でも特に歌唱力に定評のある4人が集結し、繊細な感情表現と重なり合うハーモニーで、BMSGの新たな側面を提示する一曲に仕上がっている。本楽曲のプロデュースには、MANATO、REIKOに加え、SAS、LOAR、Sho from MY FIRST STORYが参加し、洗練されたサウンドと深い情感を併せ持つ作品世界を作り上げた。
＜BMSG FES’25＞のステージでは、MANATOの伸びやかな歌声をきっかけに楽曲が静かに幕を開け、4人は椅子に腰掛けたまま、深い影を宿した切ないバラードをしっとりと歌い上げ会場を大きく沸かせた。
なお、4月10日(金)には『BMSG FES’25』のLIVE DVD & Blu-rayもリリースされる。
■Digital Single「BUBBLE」
2026年2月14日 配信スタート
https://lnk.to/BMSGALLSTARS_BUBBLE
■LIVE DVD & Blu-ray『BMSG FES’25』
発売日：2026年4月10日(金)
予約：https://bmsg.shop/collections/bmsg
※通常盤2形態（BMSG-0029, BMSG-0030）とMini Book Set（BMSG-0031）は1/30の正午12時より順次予約開始
【Blu-ray(3DISC)】BMSG 5th Anniversary Collection BOX盤
※BMSG SHOP限定 / 数量限定販売
・品番：BMSG-0027 / JAN：4573621388414
・価格：￥14,000(税込) / ￥12,728(税抜)
・仕様：BOX・フォトブック(80P)・デジパック仕様
・封入特典：ステッカー(5種)・フォトカード1枚(ランダム5種)
［収録内容］Blu-ray DISC 1 -
1.GRAND CHAMP / BMSG ALLSTARS
2.MINNA BLING BLING / BMSG POSSE
3.OVERDRIVE / BMSG POSSE
4.Vivid / MAZZEL
5.BLUE / JUNON×LEO
6.to me / NAOYA×HAYATO
7.夢中 / BE:FIRST
8.14th Syndrome / SKY-HI×RUI×TAIKI×KANON×RYUHEI
9.SOBER ROCK -Remix- / Novel Core×SKY-HI
10.YOLO -You Only Live Once- / Aile The Shota×SHUNTO×REIKO×RUI×TAIKI
11.Take It Back / REIKO
12.No More / REIKO
13.BUTTERFLY / REIKO
14.決戦は金曜日 / REIKO
15.君のせい / REIKO
16.LOVE DEEPER / REIKO
17.So Good / REIKO×RAN
18.Seaside Story / MAZZEL
19.King Kila Game / MAZZEL
20.King Kila Game × J.O.K.E.R. - Mashup - / MAZZEL
21.J.O.K.E.R. / MAZZEL
22.DANGER / MAZZEL
23.New Chapter / BMSG ALLSTARS
24.A GREAT FOOL / Novel Core
25.RULERS / Novel Core
26.SHIKATO!!! / Novel Core
27.C.O.R.E / Novel Core
28.HAPPY TEARS / Novel Core×Aile The Shota
29.IMA / Aile The Shota
30.常懐 / Aile The Shota
31.so so good / Aile The Shota
32.AURORA TOKIO / Aile The Shota
33.向日葵花火 / Aile The Shota
34.Candle / Aile The Shota×KAIRYU
35.First Christmas / REIKO×JUNON
36.BUBBLE / MANATO×KAIRYU×REIKO×KANON
37.No Cap Navy / ShowMinorSavage
38.Ocean / ShowMinorSavage
39.Tiger Style / SKY-HI×Aile The Shota×JUNON×LEO×TAKUTO
40.Boogie-Woogie feat. Maddy Soma / SOTA×SHUNTO×RYUHEI×Aile The Shota×RAN×SEITO×RYUKI×TAKUTO×TAIKIBlu-ray DISC 2 -
41.Drop / HANA
42.Tiger / HANA
43.Burning Flower / HANA
44.ROSE / HANA
45.Blue Jeans / HANA
46.Brave Generation -BMSG United Remix- / BMSG ALLSTARS
47.One More Day / SKY-HI×REIKO×RAN×SEITO×KAIRYU
48.Crown Clown / SKY-HI
49.It’s OK / SKY-HI
50.ID / SKY-HI×SHUNTO×RYUKI
51.Double Down / SKY-HI
52.The Best Revenge / SKY-HI
53.Success is / SKY-HI
54.Moonchaser / STARGLOW
55.Forked Road / STARGLOW
56.At The Last / SKY-HI×STARGLOW
57.MISSION / SKY-HI×MAZZEL×REIKO×KANON
58.To The First / SKY-HI×BE:FIRST×Aile The Shota×RAN×REIKO×RUI
59.Secret Garden / BE:FIRST
60.Boom Boom Back / BE:FIRST
61.Mainstream / BE:FIRST
62.GRIT / BE:FIRST
63.Great Mistakes / BE:FIRST
64.Blissful / BE:FIRST
65.空 / BE:FIRST
66.GRAND CHAMP / ALL LINEUPBlu-ray DISC 3 -
・BMSG FES’25 -Behind The Scenes- (約60分)
【DVD(4DISC)】BMSG 5th Anniversary Collection BOX盤
※BMSG SHOP限定 / 数量限定販売
・品番：BMSG-0028 / JAN：4573621388421
・価格：￥14,000(税込) / ￥12,728(税抜)
・仕様：BOX・フォトブック(80P)・デジパック仕様
・封入特典：ステッカー(5種)・フォトカード1枚(ランダム5種)
［収録内容］DVD DISC 1 -
1.GRAND CHAMP / BMSG ALLSTARS
2.MINNA BLING BLING / BMSG POSSE
3.OVERDRIVE / BMSG POSSE
4.Vivid / MAZZEL
5.BLUE / JUNON×LEO
6.to me / NAOYA×HAYATO
7.夢中 / BE:FIRST
8.14th Syndrome / SKY-HI×RUI×TAIKI×KANON×RYUHEI
9.SOBER ROCK -Remix- / Novel Core×SKY-HI
10.YOLO -You Only Live Once- / Aile The Shota×SHUNTO×REIKO×RUI×TAIKI
11.Take It Back / REIKO
12.No More / REIKO
13.BUTTERFLY / REIKO
14.決戦は金曜日 / REIKO
15.君のせい / REIKO
16.LOVE DEEPER / REIKO
17.So Good / REIKO×RAN
18.Seaside Story / MAZZEL
19.King Kila Game / MAZZEL
20.King Kila Game × J.O.K.E.R. - Mashup - / MAZZEL
21.J.O.K.E.R. / MAZZEL
22.DANGER / MAZZEL
23.New Chapter / BMSG ALLSTARSDVD DISC 2 -
24.A GREAT FOOL / Novel Core
25.RULERS / Novel Core
26.SHIKATO!!! / Novel Core
27.C.O.R.E / Novel Core
28.HAPPY TEARS / Novel Core×Aile The Shota
29.IMA / Aile The Shota
30.常懐 / Aile The Shota
31.so so good / Aile The Shota
32.AURORA TOKIO / Aile The Shota
33.向日葵花火 / Aile The Shota
34.Candle / Aile The Shota×KAIRYU
35.First Christmas / REIKO×JUNON
36.BUBBLE / MANATO×KAIRYU×REIKO×KANON
37.No Cap Navy / ShowMinorSavage
38.Ocean / ShowMinorSavage
39.Tiger Style / SKY-HI×Aile The Shota×JUNON×LEO×TAKUTO
40.Boogie-Woogie feat. Maddy Soma / SOTA×SHUNTO×RYUHEI×Aile The Shota×RAN×SEITO×RYUKI×TAKUTO×TAIKI
41.Drop / HANA
42.Tiger / HANA
43.Burning Flower / HANA
44.ROSE / HANA
45.Blue Jeans / HANA
46.Brave Generation -BMSG United Remix- / BMSG ALLSTARS
47.One More Day / SKY-HI×REIKO×RAN×SEITO×KAIRYUDVD DISC 3 -
48.Crown Clown / SKY-HI
49.It’s OK / SKY-HI
50.ID / SKY-HI×SHUNTO×RYUKI
51.Double Down / SKY-HI
52.The Best Revenge / SKY-HI
53.Success is / SKY-HI
54.Moonchaser / STARGLOW
55.Forked Road / STARGLOW
56.At The Last / SKY-HI×STARGLOW
57.MISSION / SKY-HI×MAZZEL×REIKO×KANON
58.To The First / SKY-HI×BE:FIRST×Aile The Shota×RAN×REIKO×RUI
59.Secret Garden / BE:FIRST
60.Boom Boom Back / BE:FIRST
61.Mainstream / BE:FIRST
62.GRIT / BE:FIRST
63.Great Mistakes / BE:FIRST
64.Blissful / BE:FIRST
65.空 / BE:FIRST
66.GRAND CHAMP / ALL LINEUPDVD DISC 4 -
・BMSG FES’25 -Behind The Scenes- (約60分)
【Blu-ray(3DISC)】BMSG FES’25 通常盤
・品番：BMSG-0029 / JAN：4573621388438
・価格：￥9,900(税込) / ￥9,000(税抜)
・仕様：デジパック
・封入特典：ビジュアルカード
［収録内容］Blu-ray DISC 1・2 -
※BMSG-0027と収録内容共有Blu-ray DISC 3 -
・BMSG FES’25 -Behind The Scenes- (約30分)
【DVD(4DISC)】BMSG FES’25 通常盤
・品番：BMSG-0030 / JAN：4573621388445
・価格：￥9,900(税込) / ￥9,000(税抜)
・仕様：デジパック
・封入特典：ビジュアルカード
［収録内容］DVD DISC 1・2・3 -
※BMSG-0028と収録内容共有DVD DISC 4 -
・BMSG FES’25 -Behind The Scenes- (約30分)
【Mini Book Set】
・品番：BMSG-003 / JAN：4573621388452
・価格：￥2,750(税込) / ￥2,500(税抜)
・仕様：ミニブック (W40mm×H50mm×背幅5mm) + クリアカバー + OPP
・特典：アクリルキーホルダー1個(ランダム3種)・ステッカー5種・
｢BMSG FES’25 -Behind The Scenes-」ショートムービー(約10分)
※デジタルコードの視聴年数は3年です。
※動画の視聴方法はこちら