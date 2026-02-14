BMSG所属アーティストから選抜されたMANATO（BE:FIRST）、KAIRYU（MAZZEL）、REIKO、KANON（STARGLOW）によるスペシャルユニット楽曲「BUBBLE」が、本日2月14日(土)に配信リリースされた。また、＜BMSG FES’25＞で初披露時のパフォーマンス映像も20時より公開されている。

「BUBBLE」は、切なさを帯びたメロディとR&Bの質感をまとったサウンドが印象的なバラード。BMSG所属アーティストの中でも特に歌唱力に定評のある4人が集結し、繊細な感情表現と重なり合うハーモニーで、BMSGの新たな側面を提示する一曲に仕上がっている。本楽曲のプロデュースには、MANATO、REIKOに加え、SAS、LOAR、Sho from MY FIRST STORYが参加し、洗練されたサウンドと深い情感を併せ持つ作品世界を作り上げた。

＜BMSG FES’25＞のステージでは、MANATOの伸びやかな歌声をきっかけに楽曲が静かに幕を開け、4人は椅子に腰掛けたまま、深い影を宿した切ないバラードをしっとりと歌い上げ会場を大きく沸かせた。

なお、4月10日(金)には『BMSG FES’25』のLIVE DVD & Blu-rayもリリースされる。

■Digital Single「BUBBLE」

2026年2月14日 配信スタート

https://lnk.to/BMSGALLSTARS_BUBBLE