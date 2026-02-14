トンボコープが、初のファンクラブ限定ツアー＜RE→UNION TOUR＞の開催を発表した。

昨年秋にメジャー1stアルバム『FANDOM』のリリースを記念して開催された＜FANDOM TOUR 2025＞以来、約半年ぶりとなるワンマンライブ。4月5日に結成4周年を迎えるこの節目での開催となり、ファンにとって待望の公演となる。

トンボコープのファンクラブ「FAN’S DOM」は入会無料で、ここでしか見ることのできない限定コンテンツが多数公開されている。最速FAN’S DOM1次チケット先行の抽選受付は、2月14日(土)よりスタートする。

＜︎トンボコープ FAN’S DOM LIVE”RE→UNION TOUR”＞

2026年4月16日(木)【愛知】名古屋 ell fits all

OPEN 18:30/START 19:00 2026年4月17日(金)【大阪】心斎橋Live House ANIMA

OPEN 18:30/START 19:00 2026年4月23日(木)【東京】代官山 UNIT

OPEN 18:00/START 19:00 スタンディング \3,850(税込) ドリンク代別 FAN’S DOM1次チケット先行（抽選／全会員）

https://tombocoop.com/contents/1046320