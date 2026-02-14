７人組グローバルグループ「ＥＮＨＹＰＥＮ」が１４日、都内でコンセプトシネマの鑑賞イベントを行った。

１月１６日にリリースされた７枚目ミニアルバム「ＴＨＥ ＳＩＮ：ＶＡＮＩＳＨ」のコンセプトを表現したショートムービー。韓国、香港に続いて東京での開催となり、抽選で選ばれた約１０００人のＥＮＧＥＮＥ（ファンネーム）とともに一緒に作品を鑑賞した。

リーダーのＪＵＮＧＷＯＮは「ポップコーンの匂いが大好きで、その場所でＥＮＧＥＮＥの皆さんと一緒に作品を見られてうれしい」と笑顔。アルバムは逃避する恋人の物語ということで、コンセプトシネマでも逃避を表現。「一番道に迷いそうなメンバーは？」と尋ねられたＪＡＫＥが「かわいい猫のＪＡＹさん」と回答すると、ＪＡＹはすかさず「かわいい赤ちゃん、オーストラリア（出身の）ワンちゃん（の）ＪＡＫＥさんがもっと迷いそうです」と小競り合いで笑わせた。

この日はバレンタインデーということもあり、恋人への愛メッセージをそれぞれ日本語でコメント。

ＮＩ―ＫＩ「俺と一緒にどこまでも逃げる覚悟はできた？」

ＨＥＥＳＥＵＮＧ「地の果てまでついてきて」

ＪＡＫＥ「ＥＮＧＥＮＥ、最後まで一緒にいよう」

ＳＵＮＧＨＯＯＮ「絶対に君を後悔させないよ」

ＪＵＮＧＷＯＮ「この手を離さないで」

ＳＵＮＯＯ「君がいればそれだけでいい」

ＪＡＹ「君さえいればそこが僕の居場所だよ」

７人７様の愛の告白に、会場のＥＮＧＥＮＥからは悲鳴が上がった。

またこの日、同ミニアルバムのジャパニーズエディションが３月にリリースされることが明らかに。ＳＵＮＧＨＯＯＮは「３月のアルバムでまたＥＮＧＥＮＥのみなさんにお会いしたい」と語った。

ＮＩ―ＫＩは「去年のスタジアムコンサートが映画館で上映されますが、今年はまた新たなツアーで会いに行けるように準備中です。前より広い範囲で…」とリップサービス。「たくさんのＥＮＧＥＮＥに会いに行けると思うので待っていて下さい」と呼びかけた。日本でのイベントは今年初めて。ＪＡＹは降壇時に「忘れてました。２０２６年初めての日本スケジュールです。皆さん明けましておめでとうございます。略して明けおめ！」と年始のあいさつで締めくくった。