ワンピースよりこっちかも！【グローバルワーク】40・50代のサマ見え♡「大人っぽサロペ」

大人が日々の着こなしにマンネリを感じているなら、気分を一新できそうなサロペットを取り入れてみては？ ワンピースのようなエレガントさは控えめながらも、きれいめなデザインを選べば都会的で洗練された印象をまとえそうです。今回は、オンオフ問わず着られて機能性も優秀な「大人っぽサロペ」を【グローバルワーク】からピックアップしました。

きれいめ派に刺さる大人のサロペット

【グローバルワーク】「MATINEE LINE / ウールライク / サロペット」\3,995（税込・セール価格）

「チクチク感がなく、なめらかな肌触り」（公式サイトより）のウールライク素材を使用した、きれいめサロペット。胸元のフリンジデザインが、さりげない華やかさをプラスします。洗濯機洗いできるうえ、洗濯後シワができにくい優れもの。ストレッチ性もあって動きやすく、気兼ねなくデイリー使いできそうです。

セットアップ感覚で着られる上品サロペット

【グローバルワーク】「MATINEE LINE / ツィードライク / サロペット」\8,990（税込）

表情豊かなツイード調素材が特徴の、上品 & 華やかな雰囲気のサロペット。ペプラムベストとストレートパンツを組み合わせたようなセットアップ風デザインで、コーデが即おしゃれ見えしそう。セットアップ対応のジャケットも展開されているので、セレモニーシーンにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

Writer：licca.M